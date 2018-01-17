Фоторепортаж: в Новосибирске начали вырубать купели для крещенских купаний

Спасатели прорубили купель возле Димитровского моста

Сегодня, 17 января, новосибирские спасатели прорубили купель на левом берегу Оби около Димитровского моста.





Прорубь появилась недалеко от пожарного причала МЧС рядом с микрорайоном «Лесоперевалка». По информации пресс-центра мэрии, эта купель будет работать 19 января с 9:00 до 19:00.





«С сегодняшнего дня начинают оборудовать купели на территории Новосибирска и Новосибирской области. Основная задача, чтобы 19-го числа к утру эти купели были готовы. Это же не только прорубь во льду. Это комплекс мероприятий, который необходимо полностью выполнить. Начиная с замера толщины льда — она должна быть не менее 25 см — для массового выхода людей на лёд. Это сходни — деревянные конструкции ступеней, площадки, на которой останавливается человек, прежде чем окунаться.





Они конструктивно сделаны таким образом, что бока зашиты — человек в любом случае не уйдёт под лёд.





Если купели работают в тёмное время суток, то обязательно освещение. Обязательно должна быть палатка для обогрева. Обязательно должны дежурить спасатели, медики, сотрудники полиции для обеспечения общественного порядка. Дорожка от места обогрева должна быть выстелена соломой», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ начальник пресс-службы областного управления МЧС Павел Винаков.





В МЧС предупреждают, что при купании в необорудованных местах, где нет спасателей, можно получить переохлаждение.







«Медики предупреждают, что для организма это достаточно стрессовая ситауция. Если у вас с сердцем что-то случится, вы в этой купели останетесь или судорогой сведёт ноги? Поэтому не менее двух спасателей мы на каждой купели обеспечиваем», — добавил Винаков.







После Крещения доступ к купелям ограничат — их накроют досками до того времени, пока лёд снова не замёрзнет.







Купель у Димитровского моста начнёт работать 19 января в 9:00





Прорубь оборудуют деревянными сходнями, а дорожку к ней от палатки обогрева должны выстелить соломой





Возле купелей будут дежурить не только спасатели, но и медики с полицейскими





Всего в городе на Крещение будет работать семь купелей





В МЧС предупреждают, что окунаться в ледяную воду без присмотра спасателей опасно для жизни





После крещенских купаний проруби закроют досками





НГС.НОВОСТИ публиковали полный список купелей в черте Новосибирска и время их работы. Напомним, что сегодня синоптики дали прогноз на крещенскую ночь — в городе будет –20...–22 градуса.