Суд арестовал подростков, напавших на пермскую школу

В этой же больнице находится учитель, которого ранили подростки
В этой же больнице находится учитель, которого ранили подростки

Суд в Перми избрал меру пресечения для двух подростков, напавших на школу, — оба взяты под стражу на два месяца, но пока останутся на лечении в больнице.


У подростков разные адвокаты. В двух палатах медучреждения одновременно шло два судебных процесса. Решение по каждому подростку принимал отдельный судья.


Трагедия в школе № 127 Перми произошла утром 15 января. По словам очевидцев, двое подростков ворвались в школу, ранили ножами учителя и нескольких четвероклассников, после чего травмировали друг друга. Пострадавшие дети, в том числе и подозреваемые молодые люди, госпитализированы. Учитель находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии. 


Один из виновников трагедии — 16-летний бывший ученик школы № 127 — ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере из-за склонности к суициду. Его считают зачинщиком нападения. Второй подозреваемый — десятиклассник из этой же школы. О нём сверстники и учителя отзываются хорошо, отклонений в его поведении ранее не наблюдали. 


В больницах пострадавших навестила детский омбудсмен России Анна Кузнецова. Она осудила действия краевой комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в отношении 16-летнего подозреваемого. По ее словам, родители обращались в комиссию в 2017 году, однако вместо помощи получили лишь штраф по статье 5.35 КоАП РФ (статья о неисполнении родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. — Прим. ред.). В Пермь также прибыла министр образования и науки РФ Ольга Васильева. Она заявила, что Правительство РФ усилит меры безопасности в российских школах. 


Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». Его расследование ведет Главное следственное управление СКР. 


Портал 59.ru следил за событиями, связанными с ЧП в пермской школе, в режиме онлайн 15 января, 16 января, трансляция продолжается и сегодня

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