Суд арестовал подростков, напавших на пермскую школу
Суд в Перми избрал меру пресечения для двух подростков, напавших на школу, — оба взяты под стражу на два месяца, но пока останутся на лечении в больнице.
У подростков разные адвокаты. В двух палатах медучреждения одновременно шло два судебных процесса. Решение по каждому подростку принимал отдельный судья.
Трагедия в школе
Один из виновников трагедии — 16-летний бывший ученик школы
В больницах пострадавших навестила детский омбудсмен России Анна Кузнецова. Она осудила действия краевой комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в отношении 16-летнего подозреваемого. По ее словам, родители обращались в комиссию в 2017 году, однако вместо помощи получили лишь штраф по статье 5.35 КоАП РФ (статья о неисполнении родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. — Прим. ред.). В Пермь также прибыла министр образования и науки РФ Ольга Васильева. Она заявила, что Правительство РФ усилит меры безопасности в российских школах.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». Его расследование ведет Главное следственное управление СКР.
Портал 59.ru следил за событиями, связанными с ЧП в пермской школе, в режиме онлайн 15 января, 16 января, трансляция продолжается и сегодня.
Анастасия Оборина
Фото Тимофея Калмакова