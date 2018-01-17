Бывшего военного выселяют из квартиры с женой и 11-летней дочерью

Юрий Цветков живёт в служебной квартире вместе с женой и 11-летней дочерью
Юрий Цветков живёт в служебной квартире вместе с женой и 11-летней дочерью

Новосибирец Юрий Цветков записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой не выселять его, супругу и 11-летнюю дочь из служебной квартиры в военном городке на территории посёлка Пашино.


«Но у меня надежды мало», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ Юрий Цветков.


В видео бывший военный рассказывает, что у него 23 года выслуги в двух силовых ведомствах: 9 лет и 8 месяцев он прослужил в министерстве обороны и 13 лет и 4 месяца — в МВД, после чего ушёл на пенсию в звании капитана.


Осенью 1987 года во время службы в вооружённых силах Юрий Цветков вместе с семьёй заселился в двухкомнатную квартиру в посёлке Гвардейский. Тогда это жильё ещё не считалось служебным. Но ордер военному выдали только следующим летом, за прошедшее время квартира и получила статус служебного жилья, объяснил Цветков корреспонденту НГС.НОВОСТИ.



В июле 1992 года у Юрия Цветкова закончился контракт и он уволился из вооружённых сил, но остался жить в этой квартире. Освободить жильё его никто не обязывал, утверждает военный. В воинской части недалеко от Пашино мужчине после увольнения выдали справку о том, что квартира неслужебная. Эту справку мужчина сдал в квартирно-эксплуатационную часть и копию для себя не сохранил, поясняет бывший военный.


Всего в этой квартире на улице Лейтенанта Амосова Юрий Цветков и его семья прожили 30 лет, и проблем за это время у них не возникало, утверждает автор обращения. Правда, после открытия военного городка в нём начались жилищные проверки, и Цветковы узнали о том, что их квартира так и осталась в списке служебных. А в 2017 году Министерство обороны РФ обратилось в суд с требованием выселить семью Цветковых без предоставления другого жилья. Суд прошёл без участия ответчиков — повесток семья не получала, заверяет Юрий Цветков


Чтобы остаться в служебной квартире, главе семьи нужно 10 лет выслуги в вооружённых силах — до этого срока ему не хватает четырёх месяцев. 


Юрий Цветков считает, что ситуация могла бы сложиться иначе, если бы во время срочной службы его отправили на 6-месячные курсы прапорщиков, как собиралось сделать командование. Но этого не произошло. Также мужчина задаётся вопросом, почему после увольнения из армии военные не предупредили его о том, что в дальнейшем ситуация может обернуться не в его пользу.


«Если они знали о том, что эта квартира всё-таки служебная и эта справка (которую Цветкову выдали после увольнения из армии. — Прим. ред.) недействительна, они были обязаны принять меры. Сказали бы: у вас не хватает выслуги, освободите квартиру или продлите контракт. Мне было 28 лет, я бы, естественно, пошёл и подписал контракт ещё на три года. Потом, когда я уже отслужил 13 лет в милиции и уволился на пенсию, мне было 40 лет, я пошёл к ним в КЭЧ, они заключили со мной договор соцнайма на квартиру. В этот момент они тоже могли сказать мне [о нехватке выслуги для проживания в служебной квартире]. В 40 лет я ещё мог идти служить по контракту — до 45 лет мог. Но они ничего этого не сделали. А сейчас мне уже 52 года и меня уже ни на какую службу по контракту не берут», — рассуждает Юрий Цветков.


Теперь он и его семья могут остаться без крыши над головой — решение Калининского районного суда Новосибирска о выселении уже вступило в законную силу, следует из картотеки дел на сайте суда. 


Сейчас глава семьи надеется только на Верховный суд, в котором он обжалует решение о выселении, и на вмешательство президента России. Своё видеообращение к Владимиру Путину Юрий Цветков распространил в социальных сетях. Также на прошлой неделе он отправил заказное письмо в администрацию президента, где описал свою ситуацию.


Корреспондент НГС.НОВОСТИ направила официальный запрос в пресс-службу Минобороны РФ с просьбой уточнить, почему ведомство решило добиваться выселения Юрия Цветкова только сейчас. Также редакция попросила министерство прокомментировать, есть ли у бывшего военного и его семьи шансы сохранить за собой служебное жилье и какие условия они для этого должны выполнить.


Читайте также:

Суд выселил семью с ребёнком из скандального дома в тихом центре.


Уволенная из «водника» заведующая общежитием отсудила у вуза жильё.

Прочтений: 17979
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (121)121
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Прямой эфир

Победителей акции «Квартира за покупку – 2» объявят в прямом эфире НГС
21 января с 12:00 до 13:00 в прямом эфире НГС пройдет розыгрыш призов среди участников акции «Квартира за покупку – 2», проводимой «ТХ Сибирский Гигант»
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено