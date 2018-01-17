Бывшего военного выселяют из квартиры с женой и 11-летней дочерью

Юрий Цветков живёт в служебной квартире вместе с женой и 11-летней дочерью

Новосибирец Юрий Цветков записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой не выселять его, супругу и 11-летнюю дочь из служебной квартиры в военном городке на территории посёлка Пашино.







«Но у меня надежды мало», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ Юрий Цветков.





В видео бывший военный рассказывает, что у него 23 года выслуги в двух силовых ведомствах: 9 лет и 8 месяцев он прослужил в министерстве обороны и 13 лет и 4 месяца — в МВД, после чего ушёл на пенсию в звании капитана.







Осенью 1987 года во время службы в вооружённых силах Юрий Цветков вместе с семьёй заселился в двухкомнатную квартиру в посёлке Гвардейский. Тогда это жильё ещё не считалось служебным. Но ордер военному выдали только следующим летом, за прошедшее время квартира и получила статус служебного жилья, объяснил Цветков корреспонденту НГС.НОВОСТИ.











В июле 1992 года у Юрия Цветкова закончился контракт и он уволился из вооружённых сил, но остался жить в этой квартире. Освободить жильё его никто не обязывал, утверждает военный. В воинской части недалеко от Пашино мужчине после увольнения выдали справку о том, что квартира неслужебная. Эту справку мужчина сдал в квартирно-эксплуатационную часть и копию для себя не сохранил, поясняет бывший военный.







Всего в этой квартире на улице Лейтенанта Амосова Юрий Цветков и его семья прожили 30 лет, и проблем за это время у них не возникало, утверждает автор обращения. Правда, после открытия военного городка в нём начались жилищные проверки, и Цветковы узнали о том, что их квартира так и осталась в списке служебных. А в 2017 году Министерство обороны РФ обратилось в суд с требованием выселить семью Цветковых без предоставления другого жилья. Суд прошёл без участия ответчиков — повесток семья не получала, заверяет Юрий Цветков





Чтобы остаться в служебной квартире, главе семьи нужно 10 лет выслуги в вооружённых силах — до этого срока ему не хватает четырёх месяцев.





Юрий Цветков считает, что ситуация могла бы сложиться иначе, если бы во время срочной службы его отправили на 6-месячные курсы прапорщиков, как собиралось сделать командование. Но этого не произошло. Также мужчина задаётся вопросом, почему после увольнения из армии военные не предупредили его о том, что в дальнейшем ситуация может обернуться не в его пользу.







«Если они знали о том, что эта квартира всё-таки служебная и эта справка (которую Цветкову выдали после увольнения из армии. — Прим. ред.) недействительна, они были обязаны принять меры. Сказали бы: у вас не хватает выслуги, освободите квартиру или продлите контракт. Мне было 28 лет, я бы, естественно, пошёл и подписал контракт ещё на три года. Потом, когда я уже отслужил 13 лет в милиции и уволился на пенсию, мне было 40 лет, я пошёл к ним в КЭЧ, они заключили со мной договор соцнайма на квартиру. В этот момент они тоже могли сказать мне [о нехватке выслуги для проживания в служебной квартире]. В 40 лет я ещё мог идти служить по контракту — до 45 лет мог. Но они ничего этого не сделали. А сейчас мне уже 52 года и меня уже ни на какую службу по контракту не берут», — рассуждает Юрий Цветков.







Теперь он и его семья могут остаться без крыши над головой — решение Калининского районного суда Новосибирска о выселении уже вступило в законную силу, следует из картотеки дел на сайте суда.





Сейчас глава семьи надеется только на Верховный суд, в котором он обжалует решение о выселении, и на вмешательство президента России. Своё видеообращение к Владимиру Путину Юрий Цветков распространил в социальных сетях. Также на прошлой неделе он отправил заказное письмо в администрацию президента, где описал свою ситуацию.







Корреспондент НГС.НОВОСТИ направила официальный запрос в пресс-службу Минобороны РФ с просьбой уточнить, почему ведомство решило добиваться выселения Юрия Цветкова только сейчас. Также редакция попросила министерство прокомментировать, есть ли у бывшего военного и его семьи шансы сохранить за собой служебное жилье и какие условия они для этого должны выполнить.





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