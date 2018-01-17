Пятеро сибиряков попали в больницы с опасным вирусом

Новосибирские пациенты с гриппом попали в больницы, но сейчас их состояние в норме

Тысячи жителей Новосибирской области заболели ОРВИ за неделю — гриппом заразились пять человек за несколько месяцев.







Врачи зарегистрировали 14,5 тысячи случаев заболеваемости ОРВИ за вторую неделю 2018 года — это ниже нормы эпидемиологического порога на 1,3%, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области. За первую неделю вирус подхватили почти вдвое меньше людей — около 8 тысяч (ниже эпидпорога на 34%).







За весь эпидемиологический сезон, начавшийся в ноябре, гриппом заболели пять жителей Новосибирской области.





О первом случае гриппа врачи сообщили в середине ноября — ребёнка увезли в городской стационар.







Как пояснила корреспонденту НГС.НОВОСТИ главный инфекционист региона Лариса Позднякова, с гриппом зарегистрировали небольшое количество пациентов — в сравнении с обычной ситуацией зимой. «Они выписаны все уже давно», — добавила врач.







Ранее в Новосибирске бывали случаи, когда свиной грипп становился причиной смерти у нескольких жителей. К эпидсезону 2017–2018 годов врачи привили против гриппа 1,2 млн человек — то есть почти половину всех жителей Новосибирской области.







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