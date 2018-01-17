Пятеро сибиряков попали в больницы с опасным вирусом

Новосибирские пациенты с гриппом попали в больницы, но сейчас их состояние в норме
Новосибирские пациенты с гриппом попали в больницы, но сейчас их состояние в норме

Тысячи жителей Новосибирской области заболели ОРВИ за неделю — гриппом заразились пять человек за несколько месяцев.


Врачи зарегистрировали 14,5 тысячи случаев заболеваемости ОРВИ за вторую неделю 2018 года — это ниже нормы эпидемиологического порога на 1,3%, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области. За первую неделю вирус подхватили почти вдвое меньше людей — около 8 тысяч (ниже эпидпорога на 34%).


За весь эпидемиологический сезон, начавшийся в ноябре, гриппом заболели пять жителей Новосибирской области. 


О первом случае гриппа врачи сообщили в середине ноября — ребёнка увезли в городской стационар.


Как пояснила корреспонденту НГС.НОВОСТИ главный инфекционист региона Лариса Позднякова, с гриппом зарегистрировали небольшое количество пациентов — в сравнении с обычной ситуацией зимой. «Они выписаны все уже давно», — добавила врач.


Ранее в Новосибирске бывали случаи, когда свиной грипп становился причиной смерти у нескольких жителей. К эпидсезону 2017–2018 годов врачи привили против гриппа 1,2 млн человек — то есть почти половину всех жителей Новосибирской области.


Читайте также:


Припарка от гриппа: медики рассказали, чем полезны и страшно опасны самые популярные в народе методы лечения от ОРВИ.

Прочтений: 18623
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (19)19
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Прямой эфир

Победителей акции «Квартира за покупку – 2» объявят в прямом эфире НГС
21 января с 12:00 до 13:00 в прямом эфире НГС пройдет розыгрыш призов среди участников акции «Квартира за покупку – 2», проводимой «ТХ Сибирский Гигант»
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено