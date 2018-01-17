Никогда такого не было: снегопад в Новосибирске побил вековой рекорд
В Новосибирске прошёл рекордный снегопад — самое большое количество снега за последний век зафиксировала станция в Советском районе города.
«16 января перекрыты рекорды суточных сумм осадков для конкретного дня. Рекорды были перекрыты по двум метеостанциям в районе Новосибирска. В одном случае был перекрыт рекорд почти вековой давности.
На метеостанции "Огурцово" отмечен 9 мм суммарных осадков за сутки. Предыдущий рекорд был в 1919 году — 7,7 мм.
На метеостанции "Учебная" в районе издательства "Советская Сибирь" выпало 12 мм — тут рекорд перекрыт более свежий: 7,5 мм в 1971 году», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.
Снег продолжает идти в городе и сегодня — новосибирцы вынуждены ходить по заваленным тротуарам, а машины при этом застревают в сугробах. Предполагается, что осадки прекратятся только 19 января.
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Елена Громкова
Фото Стаса Соколова