В снежном плену: новосибирцы ходят по заснеженным тротуарам, машины увязли в сугробах

В Новосибирске второй день не прекращается снегопад — из-за него по дорогам города сейчас сложно и ходить, и ездить.





«За минувшие сутки 16–17 января силами дорожно-эксплуатационных управлений и подрядных организаций с улично-дорожной сети города вывезено 13 817 кубометров снега, на проезжую часть высыпано 1892 тонны пескосоляной смеси», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.





Также там добавили, что вчера днём и сегодня ночью на дорогах работало 563 единицы снегоуборочной техники, за сутки до этого 508 единиц, а ещё за сутки — 468.





Площадь перед оперным театром очищают снегоуборщики, но тропинки между деревьев в сквере рядом остаются труднопроходимыми.





Заснеженный Новосибирск днём 17 января





Чистка снега перед оперным театром. Фото Станислава Хоменюка





Дорожки в сквере возле оперного театра. Фото Станислава Хоменюка





В городе стараются очистить не только дороги — рабочие сбрасывают снег с крыш.





Фото Станислава Хоменюка





Вчера снегопад побил вековой рекорд — за сутки в Советском районе метеостанция «Огурцово» зафиксировала 9 мм суммарных осадков за сутки. Предыдущий рекорд был в 1919 году — 7,7 мм.





А вот так выглядели дворы микрорайона «Берёзовое» в Первомайском районе вчера вечером:





Микрорайон «Берёзовое». Фото Дарьи Януш





«Вот так выглядит 50 метров тротуара от железнодорожного переезда до пересечения улиц Владимировская и Ногина. Нет, чтоб его почистить, коммунальные службы наоборот сгребли снег с дороги на тротуар. Ходите, граждане, по дороге, но будьте предельно осторожны, чтоб не попасть под несущиеся рядом автомобили. Да и весь тротуар на улицах Владимировская и Сухарная — одна сплошная тропа», — предостерегают очевидцы.







Состояние дороги в районе Владимировской. Фото читателя НГС





Состояние дороги в районе Владимировской. Фото читателя НГС





«Сегодня еле пробралась на работу в бизнес-центр "Кобра" — ступени подземного перехода были засыпаны снегом. Фото сделаны в 6:40 утра», — рассказывает одна из читательниц.





Подземный переход в районе бизнес-центра «Кобра». Фото читательницы НГС





Сегодня корреспонденты НГС.НОВОСТИ прошлись по заснеженному городу, чтобы посмотреть, как новосибирцы справляются с препятствиями.





Оказалось, что некоторые даже передвигаются на велосипедах.





Фото Ольги Бурлаковой





Путь в подземный переход сейчас не очень безопасен.





Фото Ольги Бурлаковой





Некоторые сугробы в Новосибирске выросли выше людей.





Фото Ольги Бурлаковой





Первомайский сквер. Фото Стаса Соколова





Первомайский сквер. Фото Стаса Соколова









На площади Маркса недалеко от ГУМа. Фото Стаса Соколова





А во дворах около «Сибирского Молла» под сугробами видны очертания машин.





Во дворе напротив «Сибирского Молла». Фото Марата Баширова





Например, так сегодня в 6:50 выглядел проход на проспекте Строителей в Академгородке.





Протоптанная тропинка после снегопада на проспекте Строителей





«Прошу обратить внимание на качество уборки дороги на улице Немировича-Данченко, а именно после перекрёстка с Сибиряков-Гвардейцев. Там отлично видно, насколько заужена проезжая часть, а именно на две полосы!!!» — пожаловалась одна из читательниц в редакцию НГС.НОВОСТИ.





На улице Немировича-Данченко





На Димитровском мосту сегодня тоже валы снега. Сегодня через высокий сугроб проехал и врезался в бордюр автомобиль.





Машина проехала сквозь огромный вал снега на Димитровском мосту





«Сразу два автомобиля встали на тротуаре по улице Коммунистической, заезд осуществляли через пешеходный переход, больше вопросов к коммунальным службам, почему парковки не чистят», — возмущается читатель.





Сложная дорожная обстановка была сегодня и на тротуаре Коммунистической





Занесённый пешеходный переход на перекрёстке улицы Ленина и проспекта Димитрова спасает от снега бригада рабочих.





На очистку засыпанного снегом подземного перехода бросили сразу пятерых человек. Фото Александра Ощепкова





По прогнозам синоптиков, снег прекратится 19 января, в этот день в регион придёт сильное похолодание. А вчера власти на три дня ввели ограничения на движение большегрузов по улицам города из-за погоды.