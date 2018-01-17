В снежном плену: новосибирцы ходят по заснеженным тротуарам, машины увязли в сугробах
В Новосибирске второй день не прекращается снегопад — из-за него по дорогам города сейчас сложно и ходить, и ездить.
«За минувшие сутки 16–17 января силами дорожно-эксплуатационных управлений и подрядных организаций с улично-дорожной сети города вывезено
Также там добавили, что вчера днём и сегодня ночью на дорогах работало 563 единицы снегоуборочной техники, за сутки до этого 508 единиц, а ещё за сутки — 468.
Площадь перед оперным театром очищают снегоуборщики, но тропинки между деревьев в сквере рядом остаются труднопроходимыми.
В городе стараются очистить не только дороги — рабочие сбрасывают снег с крыш.
Вчера снегопад побил вековой рекорд — за сутки в Советском районе метеостанция «Огурцово» зафиксировала 9 мм суммарных осадков за сутки. Предыдущий рекорд был в 1919 году — 7,7 мм.
А вот так выглядели дворы микрорайона «Берёзовое» в Первомайском районе вчера вечером:
«Вот так выглядит 50 метров тротуара от железнодорожного переезда до пересечения улиц Владимировская и Ногина. Нет, чтоб его почистить, коммунальные службы наоборот сгребли снег с дороги на тротуар. Ходите, граждане, по дороге, но будьте предельно осторожны, чтоб не попасть под несущиеся рядом автомобили. Да и весь тротуар на улицах Владимировская и Сухарная — одна сплошная тропа», — предостерегают очевидцы.
«Сегодня еле пробралась на работу в бизнес-центр "Кобра" — ступени подземного перехода были засыпаны снегом. Фото сделаны в 6:40 утра», — рассказывает одна из читательниц.
Сегодня корреспонденты НГС.НОВОСТИ прошлись по заснеженному городу, чтобы посмотреть, как новосибирцы справляются с препятствиями.
Оказалось, что некоторые даже передвигаются на велосипедах.
Путь в подземный переход сейчас не очень безопасен.
Некоторые сугробы в Новосибирске выросли выше людей.
А во дворах около «Сибирского Молла» под сугробами видны очертания машин.
Например, так сегодня в 6:50 выглядел проход на проспекте Строителей в Академгородке.
«Прошу обратить внимание на качество уборки дороги на улице Немировича-Данченко, а именно после перекрёстка с Сибиряков-Гвардейцев. Там отлично видно, насколько заужена проезжая часть, а именно на две полосы!!!» — пожаловалась одна из читательниц в редакцию НГС.НОВОСТИ.
На Димитровском мосту сегодня тоже валы снега. Сегодня через высокий сугроб проехал и врезался в бордюр автомобиль.
«Сразу два автомобиля встали на тротуаре по улице Коммунистической, заезд осуществляли через пешеходный переход, больше вопросов к коммунальным службам, почему парковки не чистят», — возмущается читатель.
Занесённый пешеходный переход на перекрёстке улицы Ленина и проспекта Димитрова спасает от снега бригада рабочих.
По прогнозам синоптиков, снег прекратится 19 января, в этот день в регион придёт сильное похолодание. А вчера власти на три дня ввели ограничения на движение большегрузов по улицам города из-за погоды.
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Елена Громкова
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