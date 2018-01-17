В снежном плену: новосибирцы ходят по заснеженным тротуарам, машины увязли в сугробах

В Новосибирске второй день не прекращается снегопад — из-за него по дорогам города сейчас сложно и ходить, и ездить.


«За минувшие сутки 16–17 января силами дорожно-эксплуатационных управлений и подрядных организаций с улично-дорожной сети города вывезено 13 817 кубометров снега, на проезжую часть высыпано 1892 тонны пескосоляной смеси», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.


Также там добавили, что вчера днём и сегодня ночью на дорогах работало 563 единицы снегоуборочной техники, за сутки до этого 508 единиц, а ещё за сутки — 468.


Площадь перед оперным театром очищают снегоуборщики, но тропинки между деревьев в сквере рядом остаются труднопроходимыми.


Заснеженный Новосибирск днём 17 января


Чистка снега перед оперным театром. Фото Станислава Хоменюка
Чистка снега перед оперным театром. Фото Станислава Хоменюка


Дорожки в сквере возле оперного театра. Фото Станислава Хоменюка
Дорожки в сквере возле оперного театра. Фото Станислава Хоменюка


В городе стараются очистить не только дороги — рабочие сбрасывают снег с крыш.


Фото Станислава Хоменюка
Фото Станислава Хоменюка


Вчера снегопад побил вековой рекорд — за сутки в Советском районе метеостанция «Огурцово» зафиксировала 9 мм суммарных осадков за сутки. Предыдущий рекорд был в 1919 году — 7,7 мм.


А вот так выглядели дворы микрорайона «Берёзовое» в Первомайском районе вчера вечером:


Микрорайон «Берёзовое». Фото Дарьи Януш
Микрорайон «Берёзовое». Фото Дарьи Януш


«Вот так выглядит 50 метров тротуара от железнодорожного переезда до пересечения улиц Владимировская и Ногина. Нет, чтоб его почистить, коммунальные службы наоборот сгребли снег с дороги на тротуар. Ходите, граждане, по дороге, но будьте предельно осторожны, чтоб не попасть под несущиеся рядом автомобили. Да и весь тротуар на улицах Владимировская и Сухарная — одна сплошная тропа», — предостерегают очевидцы.


Состояние дороги в районе Владимировской. Фото читателя НГС
Состояние дороги в районе Владимировской. Фото читателя НГС


Состояние дороги в районе Владимировской. Фото читателя НГС
Состояние дороги в районе Владимировской. Фото читателя НГС


«Сегодня еле пробралась на работу в бизнес-центр "Кобра" — ступени подземного перехода были засыпаны снегом. Фото сделаны в 6:40 утра», — рассказывает одна из читательниц.


Подземный переход в  районе бизнес-центра «Кобра». Фото читательницы НГС
Подземный переход в  районе бизнес-центра «Кобра». Фото читательницы НГС


Сегодня корреспонденты НГС.НОВОСТИ прошлись по заснеженному городу, чтобы посмотреть, как новосибирцы справляются с препятствиями.


Оказалось, что некоторые даже передвигаются на велосипедах.


Фото Ольги Бурлаковой
Фото Ольги Бурлаковой


Путь в подземный переход сейчас не очень безопасен.


Фото Ольги Бурлаковой
Фото Ольги Бурлаковой


Некоторые сугробы в Новосибирске выросли выше людей.


Фото Ольги Бурлаковой
Фото Ольги Бурлаковой


Первомайский сквер. Фото Стаса Соколова
Первомайский сквер. Фото Стаса Соколова


Первомайский сквер. Фото Стаса Соколова
Первомайский сквер. Фото Стаса Соколова



На площади Маркса недалеко от ГУМа. Фото Стаса Соколова
На площади Маркса недалеко от ГУМа. Фото Стаса Соколова


А во дворах около «Сибирского Молла» под сугробами видны очертания машин.


Во дворе напротив «Сибирского Молла». Фото Марата Баширова
Во дворе напротив «Сибирского Молла». Фото Марата Баширова


Например, так сегодня в 6:50 выглядел проход на проспекте Строителей в Академгородке. 


Протоптанная тропинка после снегопада на проспекте Строителей
Протоптанная тропинка после снегопада на проспекте Строителей


«Прошу обратить внимание на качество уборки дороги на улице Немировича-Данченко, а именно после перекрёстка с Сибиряков-Гвардейцев. Там отлично видно, насколько заужена проезжая часть, а именно на две полосы!!!» — пожаловалась одна из читательниц в редакцию НГС.НОВОСТИ.


На улице Немировича-Данченко
На улице Немировича-Данченко


На Димитровском мосту сегодня тоже валы снега. Сегодня через высокий сугроб проехал и врезался в бордюр автомобиль.


Машина проехала сквозь огромный вал снега на Димитровском мосту
Машина проехала сквозь огромный вал снега на Димитровском мосту


«Сразу два автомобиля встали на тротуаре по улице Коммунистической, заезд осуществляли через пешеходный переход, больше вопросов к коммунальным службам, почему парковки не чистят», — возмущается читатель.


Сложная дорожная обстановка была сегодня и на тротуаре Коммунистической
Сложная дорожная обстановка была сегодня и на тротуаре Коммунистической


Занесённый пешеходный переход на перекрёстке улицы Ленина и проспекта Димитрова спасает от снега бригада рабочих. 


На очистку засыпанного снегом подземного перехода бросили сразу пятерых человек. Фото Александра Ощепкова
На очистку засыпанного снегом подземного перехода бросили сразу пятерых человек. Фото Александра Ощепкова


По прогнозам синоптиков, снег прекратится 19 января, в этот день в регион придёт сильное похолодание. А вчера власти на три дня ввели ограничения на движение большегрузов по улицам города из-за погоды.

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