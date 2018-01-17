В центре Новосибирска поставят памятник студентам-строителям

История новосибирских студотрядов началась в 1962 году — движению уже больше 55 лет

Новосибирские власти решили установить в регионе памятник бойцам студенческих отрядов.





С инициативой выступил врио губернатора Андрей Травников на праздновании 55-летия студотрядов Новосибирской области.





Место для размещения памятника сейчас ищет Новосибирский региональный штаб студотрядов вместе с министерством региональной политики области.





«Рассматривается несколько вариантов в центральной части Новосибирска», — уточнили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе областного правительства.





Движение студотрядов появилось в Новосибирской области в 1962 году. В прошлом году новосибирские студенты помогали строителям в возведении космодрома Восточный в Амурской области, а также были участниками проектов «Мирный атом» в Челябинской области, «Север» в Якутии и «Дружба» в Ямало-Ненецком автономном округе.





В феврале молодые студотрядовцы планируют поработать в рамках акции «Снежный десант» во всех 30 районах области.





Напомним, в конце 2016 году в новосибирском метрополитене ходил поезд с экспозицией, посвящённой истории студенческих отрядов города и области. Стены и двери вагонов были украшены фотографиями и текстами о движении студенческих отрядов России и Новосибирска, начиная с 1960-х годов и до наших дней.