В центре Новосибирска поставят памятник студентам-строителям

История новосибирских студотрядов началась в 1962 году — движению уже больше 55 лет
История новосибирских студотрядов началась в 1962 году — движению уже больше 55 лет

Новосибирские власти решили установить в регионе памятник бойцам студенческих отрядов.


С инициативой выступил врио губернатора Андрей Травников на праздновании 55-летия студотрядов Новосибирской области.


Место для размещения памятника сейчас ищет Новосибирский региональный штаб студотрядов вместе с министерством региональной политики области.


«Рассматривается несколько вариантов в центральной части Новосибирска», — уточнили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе областного правительства.


Движение студотрядов появилось в Новосибирской области в 1962 году. В прошлом году новосибирские студенты помогали строителям в возведении космодрома Восточный в Амурской области, а также были участниками проектов «Мирный атом» в Челябинской области, «Север» в Якутии и «Дружба» в Ямало-Ненецком автономном округе.


В феврале молодые студотрядовцы планируют поработать в рамках акции «Снежный десант» во всех 30 районах области.


Напомним, в конце 2016 году в новосибирском метрополитене ходил поезд с экспозицией, посвящённой истории студенческих отрядов города и области. Стены и двери вагонов были украшены фотографиями и текстами о движении студенческих отрядов России и Новосибирска, начиная с 1960-х годов и до наших дней.

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