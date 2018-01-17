Из горящего дома в Калининском районе спасли семь человек: хозяин квартиры попал в реанимацию

Пожарные потушили пожар за 5 минут

Рано утром, 17 января, в Калининском районе Новосибирска случился пожар в 5-этажном доме на улице Олеко Дундича. В доме спасли 7 человек.





Пожар случился на 4-м этаже в 4:16. Сотрудники МЧС были на месте в 4:26, пожар они потушили в 4:31.





«На момент прибытия пожарного отделения из окна квартиры жилого многоквартирного дома шел дым. Личным составом пожарной охраны из горящей квартиры был спасен мужчина, которому была оказана первая помощь. Данный мужчина был передан сотрудникам скорой помощи, вследствие чего был доставлен в реанимацию клинической больницы с диагнозом "отравление угарным газом"», — рассказали в государственном пожарном надзоре Новосибирска.





Пострадавший — владелец квартиры, ему 61 год. Кроме того, с 5-го этажа пожарные спасли шестерых человек.







«В результате пожара огнем повреждены домашние вещи на площади 5 кв. м. Основной рассматриваемой причиной пожара является неосторожное обращение с огнем при курении пострадавшего мужчины», — добавили в ведомстве.





Накануне пожар случился также в Мошковском районе — там вечером 16 января погибли двое маленьких детей.