Мать попала под следствие за смерть двух детей на пожаре

В огне погибли двое детей

После гибели двух детей во время пожара в Мошковском районе Новосибирской области следователи возбудили уголовное дело в отношении их матери.





Следователи подозревают её в причинении смерти по неосторожности двум лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).





«Женщина проснулась, увидела пожар, попыталась потушить, не удалось, поэтому вместе с 4-летним ребёнком она вышла из дома и попросила о помощи соседей», — пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе СК России по НСО.







Спасти двухлетнего и годовалого детей не удалось.





Напомним, пожар произошёл 16 января примерно в 16:00 в дачном доме на территории садового общества «Кадр-2». В доме проживала женщина с тремя детьми. По версии следствия, когда начался пожар, многодетная мать была пьяной и спала.





В ведомстве уточнили, что сейчас четырёхлетний выживший ребёнок и его мать находятся в больнице.