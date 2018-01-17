Мать попала под следствие за смерть двух детей на пожаре
После гибели двух детей во время пожара в Мошковском районе Новосибирской области следователи возбудили уголовное дело в отношении их матери.
Следователи подозревают её в причинении смерти по неосторожности двум лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).
«Женщина проснулась, увидела пожар, попыталась потушить, не удалось, поэтому вместе с 4-летним ребёнком она вышла из дома и попросила о помощи соседей», — пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе СК России по НСО.
Спасти двухлетнего и годовалого детей не удалось.
Напомним, пожар произошёл 16 января примерно в 16:00 в дачном доме на территории садового общества «Кадр-2». В доме проживала женщина с тремя детьми. По версии следствия, когда начался пожар, многодетная мать была пьяной и спала.
В ведомстве уточнили, что сейчас четырёхлетний выживший ребёнок и его мать находятся в больнице.
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Алёна Истомина
Фото из архива НГС