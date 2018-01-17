После Крещения в Новосибирскую область придут морозы до –38 градусов





В прошлом году на Крещение было –18 градусов

Начиная с 19 января в Новосибирской области начнутся сильные крещенские морозы — к концу недели температура упадёт до –38 градусов.





«Пока мы продолжаем удерживаться в атмосферной фронтальной зоне, связанной с ныряющим циклоном из районов севера Сибири. С этими циклонами и атмосферными фронтами у нас идут достаточно обильные осадки: умеренные, местами сильные. Отмечается усиление ветра в порывах по нашей области до 12–15 м/с, по другим субъектам до 18–20 м/с. Температурный фон высокий, вчера он был выше нормы на 2–8 градусов. Снежные заносы будут формироваться ещё сегодня. Осадки ослабеют завтра, а 19 января ждём прекращения осадков», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.





19 января произойдёт ощутимое похолодание: до –20...–25 градусов, местами до –30 градусов





В Новосибирске, по информации сайта Западно-Сибирского гидрометцентра, ночью будет –20...–22 градуса. Это холоднее, чем в прошлом году — тогда температура для купающихся в проруби на Крещение была чуть комфортнее: –18 градусов.





А после Крещения температура в НСО понизится ещё, ночные температуры станут наиболее холодными за последнее время.





«На 20-е дали прогноз –26...–31 градус, и по северо-востоку области до –38 градусов морозов», — предупредил Ренад Ягудин.







Для тех, кто в этом году решит принять участие в купании, НГС сделал карту мест купелей со временем их работы — посмотреть её можно здесь.