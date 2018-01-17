Жители Лесоперевалки третий раз подряд остались без света: отключено почти 350 домов


Жители почти 350 домов сегодня утром остались без света
Жители почти 350 домов сегодня утром остались без света

В Новосибирске в микрорайоне Лесоперевалка третий раз подряд случилась авария, из-за которой отключили свет.


«Причина — перераспределение нагрузки от трансформаторных подстанций 747, 748, 218, 635, 360, 361», — отмечается на Муниципальном портале Новосибирска.


Свет отключили в 7 часов, планируется, что электричество вернут в 12 часов. Под отключения попал 341 дом микрорайона Лесоперевалка, расположенный между развязкой Димитровского моста и железнодорожным мостом.


До этого в Лесоперевалке было две аварии, но отключения задевали дома, которые расположены по другую сторону от Димитровского моста — со стороны аквапарка.


Первая авария случилась ночью 16 января — тогда без света остались 400 домов, вторая произошла вечером 16 января — из-за нее отключили 600 домов


Свет в дома обещают дать в 12 часов дня
Свет в дома обещают дать в 12 часов дня


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