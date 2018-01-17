КАМАЗ придавил «Субару» после того, как его развернуло на гололёде

Перед аварией грузовик развернуло

В ночь на 17 января в Ленинском районе Новосибирска случилось ДТП с КАМАЗом — грузовик занесло на скользкой дороге.





ДТП случилось на улице Большая неподалёку от остановки «Северная площадка».





«КАМАЗ двигался по Большой в сторону 2-й Станционной, начал резко тормозить и в колее на гололеде его развернуло поперек дороги», — рассказали в службе аварийных комиссаров «Альянс»







После этого грузовик столкнулся со встречным «Субару», легковую машину придавило грузовиком.





Встречный «Субару» попал под КАМАЗ





Вчера вечером, 16 января, другая легковая машина пострадала в аварии с тяжёлой техникой — на улице Авиастроителей столкнулись экскаватор-погрузчик и Toyota Camry.