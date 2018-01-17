КАМАЗ придавил «Субару» после того, как его развернуло на гололёде

Перед аварией грузовик развернуло 
Перед аварией грузовик развернуло 

В ночь на 17 января в Ленинском районе Новосибирска случилось ДТП с КАМАЗом — грузовик занесло на скользкой дороге.


ДТП случилось на улице Большая неподалёку от остановки «Северная площадка».


«КАМАЗ двигался по Большой в сторону 2-й Станционной, начал резко тормозить и в колее на гололеде его развернуло поперек дороги», — рассказали в службе аварийных комиссаров «Альянс»


После этого грузовик столкнулся со встречным «Субару», легковую машину придавило грузовиком.


Встречный «Субару» попал под КАМАЗ
Встречный «Субару» попал под КАМАЗ


Вчера вечером, 16 января, другая легковая машина пострадала в аварии с тяжёлой техникой — на улице Авиастроителей столкнулись экскаватор-погрузчик и Toyota Camry

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