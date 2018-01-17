Новосибирец пожаловался на преграждающий проезд «скорой помощи» шлагбаум

Шлагбаум и бетонный блок по адресу Рельсовая, 7
Шлагбаум и бетонный блок по адресу Рельсовая, 7

Житель одной из многоэтажек рядом с домом на улице Рельсовая, 7 пожаловался на установку металлического шлагбаума и бетонного блока. По его словам, они преграждают проезд аварийно-спасательных служб, «скорой помощи» и мешают жителям как минимум четырёх многоэтажек в округе — добираться до дома приходится кружным путём.


В беседе с корреспондентом НГС.НОВОСТИ, Вадим пояснил, что преграда была установлена вчера.


«Когда происходила эта установка, я гулял с собакой. Подошел к рабочим. Спросил: "Простите, а кто заказчик?". Они кивают на двух женщин. Ну, я визуально знаю, что это старшая по дому.  Спрашиваю: "На каком основании установка?". Ну, захотелось вот так. Вы нам мешаете, что ездите. На вопрос о том, есть ли какие-то документы, они отвечают: "Нет, но мы решили на голосовании дома". Но я так подозреваю, что никакого голосования не было», — рассказывает мужчина.


По словам Вадима, «война» со шлагбаумами в многоэтажках на Рельсовой идет уже не первый год.


«У них были, говорят, поползновения установить шлагбаум [в прошлом году]. Но тогда всё это дело удалили сами коммунальщики, когда чистили снег. В числе прочего они там лежачих полицейских установили, тоже совершенно не по нормам, без знаков соответствующих. Я живу в доме напротив. Мы по-другому не можем [заезжать]. Или нужно тогда круг делать, на Писарева разворачиваться, заезжать на Кропоткина. Это же и к "скорой помощи" относится, и к пожарным», — сетует собеседник.


Редакции не удалось получить оперативный комментарий от старшей по дому и коммунальных служб.


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