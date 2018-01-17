Объявлены цены на новый «Кайен»

Компания Porsche раскрыла цены на новое поколение вседорожника Cayenne, базовая версия стоит 4 999 000 рублей — это автомобиль с бензиновым V6 3.0 турбо мощностью 340 л.с.







«Версия Cayenne S с мотором V6 2.9 с двойным турбонаддувом и мощностью 440 л.с. стоит от 6 521 000 рублей. Cayenne Turbo с 550-сильным двигателем V8 стартует от 9 800 000 рублей», — уточнили в российском офисе Porsche.





Впрочем, и базовая версия автомобиля имеет исчерпывающий набор потребительских характеристик: полный привод, разгон до сотни за 6,2 секунды, 8-скоростной автомат, светодиодная оптика, климат, электросиденья, мультимедиа с навигацией, коленные эйрбэги и шторки, система Start-Stop, подруливающие задние колёса, парковочный ассистент. Отметим, что такая «единица измерения автомобилей» в Сибири, как Land Cruiser 200 в средней комплектации стоит дороже — 5 293 000 рублей за версию Executive.







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