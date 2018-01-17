Экскаватор ударил «Тойоту» в Дзержинском районе
Необычное ДТП произошло вчера в пятом часу вечера на улице Авиастроителей, 27. В столкновении сошелся экскаватор-погрузчик и Toyota Camry.
Как отмечают специалисты мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск, экскаватор и Toyota двигались по Авиастроителей со стороны улицы Писемского в сторону Учительской.
«Девушка на Toyota остановилась пропустить машину со двора. Из-за гололеда экскаватор не успел вовремя остановиться и задел машину», — рассказывают аваркомы.
Водитель погрузчика свою вину признал, отмечает «Автоспас».
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Сергей Жигальцев
Фото: «Автоспас» Новосибирск