Экскаватор ударил «Тойоту» в Дзержинском районе

Авария произошла в 16:30 
Авария произошла в 16:30 

Необычное ДТП произошло вчера в пятом часу вечера на улице Авиастроителей, 27. В столкновении сошелся экскаватор-погрузчик и Toyota Camry.


Как отмечают специалисты мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск, экскаватор и Toyota двигались по Авиастроителей со стороны улицы Писемского в сторону Учительской.


«Девушка на Toyota остановилась пропустить машину со двора. Из-за гололеда экскаватор не успел вовремя остановиться и задел машину», — рассказывают аваркомы.


Водитель погрузчика свою вину признал, отмечает «Автоспас».


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