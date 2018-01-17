Хоккей: «Сибирь» одержала победу над «Автомобилистом»
В выездном матче Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» одержала победу над соперниками из команды «Автомобилист» (Екатеринбург).
Встреча закончилась со счетом 4:1 в пользу новосибирских спортсменов. Ворота защищал Александр Салак.
Статистика матча: Броски: 53-41 ; Броски в створ: 25-28 ; Голы: 1-4 ; Вбрасывания: 28-32 ; Блокированные броски: 6-21 ; Силовые приемы: 24-6 ; Время в атаке: 15:34-12:06 ; Штраф: 8-8.
В начале года «Сибирь» на домашнем льду со счетом 4:2 в свою пользу одолела омский «Авангард».
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Сергей Жигальцев
Фото hcsibir.ru