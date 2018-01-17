Хоккей: «Сибирь» одержала победу над «Автомобилистом»

Встреча закончилась счетом 4:1 в пользу новосибирских хоккеистов
Встреча закончилась счетом 4:1 в пользу новосибирских хоккеистов

В выездном матче Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» одержала победу над соперниками из команды «Автомобилист» (Екатеринбург). 


Встреча закончилась со счетом 4:1 в пользу новосибирских спортсменов. Ворота защищал Александр Салак.


Статистика матча: Броски: 53-41 ; Броски в створ: 25-28 ; Голы: 1-4 ; Вбрасывания: 28-32 ; Блокированные броски: 6-21 ; Силовые приемы: 24-6 ; Время в атаке: 15:34-12:06 ; Штраф: 8-8.



В начале года «Сибирь» на домашнем льду со счетом 4:2 в свою пользу одолела омский «Авангард».

Прочтений: 898
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено