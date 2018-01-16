Водитель «Лексуса» отвлеклась на ребёнка и протаранила «Субару»

ДТП произошло в 21:20 
ДТП произошло в 21:20 

Сегодня вечером на Мочищенском шоссе, 4 в столкновении сошлись машины Subaru Outback и Lexus GX460.


Как сообщают специалисты мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск, Subaru двигался по Мочищенскому шоссе со стороны улицы Аэропорт. В это время Lexus выезжал из дворов.


«Девушка в Lexus отвлеклась на ребёнка, выкрутила сильно руль и зажала педаль газа. Не справившись с управлением, водитель Lexus влетела в Subaru, стоявший в потоке пробки», — сообщают аваркомы.


По данным «Автоспаса», виновница ДТП свою вину признала.


Сегодняшний день запомнился новосибирцам не только сильным снегопадом, но и 10-балльными пробками. Ситуацию на дорогах осложняли многочисленные аварии.

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