Водитель «Лексуса» отвлеклась на ребёнка и протаранила «Субару»
Сегодня вечером на Мочищенском шоссе, 4 в столкновении сошлись машины Subaru Outback и Lexus GX460.
Как сообщают специалисты мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск, Subaru двигался по Мочищенскому шоссе со стороны улицы Аэропорт. В это время Lexus выезжал из дворов.
«Девушка в Lexus отвлеклась на ребёнка, выкрутила сильно руль и зажала педаль газа. Не справившись с управлением, водитель Lexus влетела в Subaru, стоявший в потоке пробки», — сообщают аваркомы.
По данным «Автоспаса», виновница ДТП свою вину признала.
Сегодняшний день запомнился новосибирцам не только сильным снегопадом, но и 10-балльными пробками. Ситуацию на дорогах осложняли многочисленные аварии.
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Сергей Жигальцев
Фото: «Автоспас» Новосибирск