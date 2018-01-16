Хоккеист «Сибири» поедет на Олимпиаду в Корее

Сегодня, 16 января, Федерация хоккея Швеции объявила имена спортсменов, которые представят страну на предстоящей зимней Олимпиаде, — среди них оказался нападающий новосибирского ХК «Сибирь» Александр Бергстрём.


Всего в состав сборной Швеции вошли 23 хоккеиста: 3 вратаря, 8 защитников и 12 нападающих, в том числе 31-летний Александр Бергстрём. Имена ещё двух игроков станут известны позже, сообщили в Федерации хоккея Швеции.



XXIII зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в городе Пхёнчхан (Южная Корея). Российские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом. Такое решение принял МОК после расследования допингового скандала на Олимпиаде в Сочи. 


В судейскую бригаду зимних Олимпийских игр вошёл новосибирский горнолыжник Денис Тян. Ему предстоит контролировать качество трасс для наиболее сложных и травмоопасных дисциплин: скоростного спуска и супергигантского слалома.

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