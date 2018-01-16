Почти 600 домов около Димитровского моста вновь остались без электричества

С неприятной ситуацией столкнулись сегодня вечером жители микрорайона Лесоперевалка (Ленинский район). После ночного отключения света электричество из домов сибиряков пропало вновь.







Как сообщает портал «Мой Новосибирск», свет в домах пропал в 20:50. В качестве официальной причины муниципалитет указывает «Определение и устранение дефекта на линии 10 кВ от ТП-187, 86, 17, 745, 746, 787, 182, 160, 98, 720, 181».











По предварительным данным, в домах жителей свет появится не ранее 23:00.







Это уже не первое отключение света в микрорайоне Лесоперевалка. Первая авария произошла вчера ночью.

