Почти 600 домов около Димитровского моста вновь остались без электричества

 С неприятной ситуацией столкнулись сегодня вечером жители микрорайона Лесоперевалка (Ленинский район). После ночного отключения света электричество из домов сибиряков пропало вновь.


Как сообщает портал «Мой Новосибирск», свет в домах пропал в 20:50. В качестве официальной причины муниципалитет указывает «Определение и устранение дефекта на линии 10 кВ от ТП-187, 86, 17, 745, 746, 787, 182, 160, 98, 720, 181».


Почти 600 домов около Димитровского моста вновь остались без электричества


По предварительным данным, в домах жителей свет появится не ранее 23:00.


Это уже не первое отключение света в микрорайоне Лесоперевалка. Первая авария произошла вчера ночью.

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