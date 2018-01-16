Двое детей погибли в загоревшемся дачном доме

Старшего ребёнка мать успела вывести из горящего дома
Старшего ребёнка мать успела вывести из горящего дома

Сегодня вечером, 16 января, двое маленьких детей погибли во время пожара в Мошковском районе Новосибирской области.


«В 17:05 поступило сообщение о пожаре в дачном домике СНТ "Кадр-2" Мошковского района вблизи населённого пункта Барлакский. По прибытию к месту вызова первых пожарных подразделений было установлено, что садовый дом находится полностью в огне. В процессе тушения пожара и разбора завалов было обнаружено двое погибших несовершеннолетних детей», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.


По оперативной информации, одному погибшему ребёнку было 3 года, второму — 8 месяцев.


Как пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ источник, знакомый с ситуацией, во время пожара мать была на даче вместе с тремя маленькими детьми. Женщина проснулась от запаха дыма и попыталась сама потушить огонь, но у неё ничего не вышло. Она успела вывести из дома старшего, 6-летнего, сына и побежала за помощью к родственникам. Но те не смогли попасть в горящую постройку, чтобы спасти остальных детей.


В МЧС уточнили, что дом щитовой, семья жила в нём круглый год, топили дачу при помощи буржуйки. При этом местные власти и работники соцзащиты не раз проводили с многодетной матерью инструктажи о мерах пожарной безопасности, а в декабре 2017 года даже подарили ей автономный пожарный извещатель. 


Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, после пожара полицейские отправили многодетную мать на медицинское освидетельствование, чтобы проверить, не была ли она пьяна. 



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