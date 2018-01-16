Бывает и хуже: Новосибирская область попала в тройку регионов с высокой долей банкротов

За последний месяц 2017 года в Новосибирской области прибавилось 86 банкротов

Новосибирская область вошла в тройку регионов России с наибольшей долей физических банкротств, всего в стране к концу 2017 года насчитывалось более 50 тысяч банкротов.





Об этом корреспонденту НГС.НОВОСТИ рассказали в пресс-центре федеральной юридической компании «Стопдолг».





«Аналитическая служба проанализировала динамику банкротства граждан за декабрь 2017 года. Прирост банкротов значительно увеличился, и за декабрь 2017 года [в России] прибавилось 3220 реальных банкротов. Всего в стране за два года работы закона о банкротстве признано банкротами 51 860 граждан», — сообщили в юридической компании.







По данным аналитиков «Стопдолга», Новосибирская область к концу 2017 года входила в тройку регионов с наибольшей долей физических банкротств. На 100 тысяч жителей региона приходилось 62 банкрота. По этому показателю Новосибирскую область опережают только Омская и Вологодская области, где на 100 тысяч жителей приходится 63 и 114 банкротов соответственно.





По количеству новых физических банкротств, добавившихся в декабре 2017 года, Новосибирская область заняла девятое место в России. За декабрь в регионе стало на 86 банкротов больше. Всего к концу года в Новосибирской области число обанкротившихся жителей достигло 1691.





В сентябре 2017 года по количеству банкротов на 100 тысяч жителей Новосибирская область была на шестом месте среди российских регионов, а летом — на пятом.

