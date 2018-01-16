Тринадцать домов возле Монумента Славы на сутки остались без горячей и холодной воды

Авария оставила без воды гимназию, поликлинику и детский сад
Авария оставила без воды гимназию, поликлинику и детский сад

Больше десятка домов в Ленинском районе Новосибирска на сутки лишились холодной и горячей воды из-за коммунальной аварии. 


«"Горводоканал" отключил воду до 14 часов 17 января. Устранение дефекта на водоводе по улице 1-й переулок Пархоменко, 18», — сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Новосибирска. Корреспондент НГС.НОВОСТИ позвонила туда как житель дома № 6 по улице Ватутина, который также попал под отключение.


Как сообщается на муниципальном портале «Мой Новосибирск», всего из-за дефекта на водоводе без горячей и холодной воды остались 13 домов — восемь в 1-м переулке Пархоменко (в том числе поликлиника № 16), три — во 2-м переулке Пархоменко (в том числе детский сад № 406), а также дом № 6 по улице Ватутина и дом № 2 по улице Пархоменко, в котором работает гимназия № 16 «Французская». Вода по этим адресам отключилась сегодня в 15:00. 



Также сегодня ночью больше 400 частных домов в микрорайоне Лесоперевалка остались без электричества. Под отключение попали улицы 2-я и 3-я Шоссейная, 2-я Ракитная, Дальняя, Бориса Щукина и Таёжная.

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