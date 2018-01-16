Мощный снегопад устроил 10-балльные пробки на вечерних дорогах
Вечером 16 января пробки в Новосибирске достигли рекордного уровня: на дорожную ситуацию повлиял снегопад.
Яндекс.Пробки оценил загруженность новосибирских дорог в максимальные 10 баллов в 18:24.
Сейчас на правом берегу сильнее всего затруднено движение на Красном проспекте, улицах Ипподромской, Дуси Ковальчук, Кошурникова, Учительской, Нарымской, проспекте Димитрова. Чтобы проехать самые проблемные участки, водители вынуждены снижать скорость до 3 км/ч. На левом берегу заторы парализовали Хилокскую, Петухова, Станционную, проезд Энергетиков. Сложной выглядит ситуация на Димитровском мосту в сторону левого берега.
Кроме того, обстановку на дорогах осложняют около десятка ДТП.
Заторы в Новосибирске достигли максимального уровня впервые в 2018 году. Последний раз 10-балльные пробки наблюдались в городе 29 декабря.
При этом сегодня с утра магистрали также были серьёзно загружены. В традиционный час пик, когда многие новосибирцы ехали на работу, пробки оказались всего на один балл меньше.
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Ольга Хмелевская
Фото Анны Золотовой (1), скриншот yandex.ru/maps (2)