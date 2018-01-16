Мощный снегопад устроил 10-балльные пробки на вечерних дорогах

Новосибирские водители застряли в рекордных пробках первый раз в 2018 году
Новосибирские водители застряли в рекордных пробках первый раз в 2018 году

Вечером 16 января пробки в Новосибирске достигли рекордного уровня: на дорожную ситуацию повлиял снегопад.


Яндекс.Пробки оценил загруженность новосибирских дорог в максимальные 10 баллов в 18:24. 


Сейчас на правом берегу сильнее всего затруднено движение на Красном проспекте, улицах Ипподромской, Дуси Ковальчук, Кошурникова, Учительской, Нарымской, проспекте Димитрова. Чтобы проехать самые проблемные участки, водители вынуждены снижать скорость до 3 км/ч. На левом берегу заторы парализовали Хилокскую, Петухова, Станционную, проезд Энергетиков. Сложной выглядит ситуация на Димитровском мосту в сторону левого берега.


Кроме того, обстановку на дорогах осложняют около десятка ДТП.


На карте города почти не осталось незагруженных зелёных участков
На карте города почти не осталось незагруженных зелёных участков


Заторы в Новосибирске достигли максимального уровня впервые в 2018 году. Последний раз 10-балльные пробки наблюдались в городе 29 декабря.


При этом сегодня с утра магистрали также были серьёзно загружены. В традиционный час пик, когда многие новосибирцы ехали на работу, пробки оказались всего на один балл меньше.

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