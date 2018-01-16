Мощный снегопад устроил 10-балльные пробки на вечерних дорогах

Новосибирские водители застряли в рекордных пробках первый раз в 2018 году

Вечером 16 января пробки в Новосибирске достигли рекордного уровня: на дорожную ситуацию повлиял снегопад.







Яндекс.Пробки оценил загруженность новосибирских дорог в максимальные 10 баллов в 18:24.







Сейчас на правом берегу сильнее всего затруднено движение на Красном проспекте, улицах Ипподромской, Дуси Ковальчук, Кошурникова, Учительской, Нарымской, проспекте Димитрова. Чтобы проехать самые проблемные участки, водители вынуждены снижать скорость до 3 км/ч. На левом берегу заторы парализовали Хилокскую, Петухова, Станционную, проезд Энергетиков. Сложной выглядит ситуация на Димитровском мосту в сторону левого берега.





Кроме того, обстановку на дорогах осложняют около десятка ДТП.





На карте города почти не осталось незагруженных зелёных участков





Заторы в Новосибирске достигли максимального уровня впервые в 2018 году. Последний раз 10-балльные пробки наблюдались в городе 29 декабря.







При этом сегодня с утра магистрали также были серьёзно загружены. В традиционный час пик, когда многие новосибирцы ехали на работу, пробки оказались всего на один балл меньше.