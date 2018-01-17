На Вокзальной магистрали закрываются два ресторана с 10-летней историей

Заведения сетей «Планета суши» и «Иль Патио» в пристройке к гостинице «Маринс Парк Отель Новосибирск» закрываются — для занимаемых ими помещений уже ищут новых арендаторов.





Рестораны на Вокзальной магистрали проработали больше 10 лет





О том, что сразу два ресторана на Вокзальной магистрали, 1 в скором будущем должны прекратить работу, корреспонденту НГС.НОВОСТИ сообщил управляющий партнёр компании Nazarov & Partners Александр Назаров, занимающийся подбором арендаторов на эти площади.





По его информации, после подписания договора новый арендатор сможет получить эти помещения в своё распоряжение уже через две недели.







Точные ставки аренды Назаров назвать затруднился, пояснив, что это всегда «вопрос творческий», но ориентировочно помещение на первом этаже (где сейчас работает «Иль Патио») может стоить 1200 рублей за квадратный метр, а помещение на втором этаже (где находится «Планета суши») — от 800 рублей за квадратный метр.





На ресторане «Планета суши» сейчас действительно висит вывеска «Аренда». Тем не менее, пресс-службе компании на вопрос о дате закрытия ресторанов ответили, что «анализируют целесообразность и возможность дальнейшего использования данной локации, однако окончательное решение пока не принято». При этом в корпорации признают, что за те 10 с лишним лет, что работают эти заведения «изменился экономический контур городов ... и сам ресторанный рынок и поведение потребителей».

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Ресторан новой концепции «Шикари», которой «Росинтер» планирует заменить со временем сеть «Планета Суши»





Сейчас у «Росинтера» в Новосибирске с учётом точек на Вокзальной магистрали работают пять итальянских кафе «Иль Патио» и четыре «Планеты суши». В прошлом году компания открыла заведение нового формата «Шикари», а также перенесла на новое место в ТРЦ «Аура» ресторан «Иль Патио».





Закрывающиеся на Вокзальной магистрали рестораны — далеко не единственные потери, которые понёс в начале года ресторанный рынок Новосибирска. Так, в январе прекратили или приостановили работу уже как минимум пять заведений разных форматов.

