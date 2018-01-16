Умер известный новосибирский кавээнщик Владимир Дуда

Сегодня скончался капитан команды КВН НГУ Владимир Дуда — только что сообщила на своей странице в Facebook Татьяна Лазарева. Смерть наступила из-за инсульта, ему было 56 лет.







«Сейчас мы с женой Таней подходим к облбольнице. В четверг мы вызвали реанимобиль, у Вовы был инсульт. Умер сегодня в 16:05», — подтвердила НГС.НОВОСТИ близкая подруга семьи Ася Бочарова.





Владимир Дуда на концерте в 2014 году





О кончине Дуды написала в Facebook его близкая подруга Татьяна Лазарева.









Владимир Дуда выпускник механико-математического факультета НГУ. Он был одним из старожилов юмористического клуба «Контора братьев Дивановых» и ярких игроков сборной команды КВН НГУ, которая была чемпионами высшей лиги 1987/88, 1991-го и 1993 годов.









«О том, что он попал в больницу, узнал из соцсетей. До конца верил, что всё будет хорошо. Мы были не до такой степени близки, но, как я понимаю, видимых проблем со здоровьем у него не было. Мы с ним начали общаться с года 2003-го, когда я стал работать в Академгородке, общался с золотым составом "Конторы братьев Дивановых". Он был шоуменом, организатором различных мероприятий в "АРТ-пабе", раньше это место называлось "Под интегралом". В прошлом году на День города он готовил мероприятие для детей — это дело он очень любил», — рассказал выпускник гуманитарного факультета НГУ Ерлан Байжанов.





«У Вовы случился обширный инсульт, у него и раньше бывали гипертонические кризы, однажды много лет назад я его откачивал. Вовка — капитан нашей команды, а я тогда был директором. Он единственный, кому Александр Масляков разрешил сыграть и со старым составом — Лазаревой, Бочаровым, Шаровым, Наумочкиным, и с новой командой в 97-98 годах — тогда появился Пушной и Пелагея. Он трижды чемпион КВН, сыграл с командой все 13 игр. Вечером с семьёй решим, когда будут похороны», — добавил близкий друг Дуды Владимир Печковский.





Как рассказали друзья, похороны Владимира пройдут в пятницу.

