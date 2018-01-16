Цены будто не растут: официальная статистика зафиксировала рекордно низкую инфляцию в НСО

Годовая инфляция в Новосибирской области оказалась ниже, чем по России в целом
Годовая инфляция в Новосибирской области оказалась ниже, чем по России в целом


Годовая инфляция в Новосибирской области составила 1,5%, но сильнее всего подорожали дизельное топливо, сигареты и услуги юристов.


К такому выводу пришли аналитики Новосибирскстата, сравнив уровень цен в декабре 2016-го и 2017 годов.


Среди продуктов самые заметные перепады цен коснулись фруктов и овощей. «Так, цены на картофель выросли на 28,4%, репчатый лук — на 15,7%, лимоны — на 15,5%, яблоки — на 14%, апельсины — на 11,4%, груши — на 11,1%, свежие огурцы — на 10%, помидоры — на 8,6%. Понизились цены на чеснок — на 46,9%, виноград — 16,9%», — сообщили в Новосибирскстате.


Кроме того, заметно подорожали красная икра (на 24,7%), рыбные пресервы (16,7%), глазированные сырки (на 15,1%), отечественные игристые вина (на 12,5%), солёные и копчёные рыбные деликатесы (на 10,7%). Также увеличилась стоимость сливочного масла (на 9,3%), отечественного пива (на 7,2%), молока, сухих молочных смесей для детского питания, кисломолочных продуктов, творога, сметаны (на 3,2–8,4%). Выросли в цене печенье, варенье, джем, повидло, чёрный перец-горошек, варёная колбаса, мясные консервы и фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 3,2–5,7%).


При этом, по данным статистиков, заметно снизились цены на гречку (на 41,4%), сахар-песок (на 22,4%), горох и фасоль (на 17%), кетчуп (на 16,5%), подсолнечное масло (на 12,1%). Также подешевели рис, овсянка, перловка, манка, куриные яйца, куры, вина и сухофрукты (на 6–9,3%). Живая и охлаждённая рыба стала дешевле на 4,4%, соленое филе сельди — на 3,7%, сгущёнка — на 3,3 %, а йогурт — на 0,8 %.

 

Из непродовольственных товаров за год сильнее всего подорожали дизельное топливо и рюкзаки для школьников (на 13,7%). Также ощутимо выросли цены на бензин (на 5,5–9,5 %). Стоимость импортных сигарет с фильтром увеличилась на 10,6%.


Большая часть лекарств при этом стала стоить дешевле. «Так, цена на валидол снизилась на 43,8%, сульфацетамид — на 23,4%, отечественные поливитамины без минералов — на 12,5%, отечественный аспирин — на 7,8%, эналаприл — на 6,6%», — подсчитали статистики.


На 6,9–11,7% подешевели компьютерные мониторы, фотоаппараты, женские кожаные сумки, смартфоны, ламинат, потолочные светильники и лампочки.


В сфере платных услуг инфляция сильнее всего затронула услуги клиник и санаториев. «Так, выросли цены на лечебный массаж — на 20,6%, изготовление съёмного протеза — на 18,2%, изготовление коронки — на 16,6%, первичный консультативный приём у врача-специалиста — на 10%, общий анализ крови — на 8,9%», — рассказали в Новосибирскстате.


Сдать в химчистку мужской костюм стало на 5,2% дороже. Печать цветных фотографий подорожала на 8,6%, женская модельная стрижка — на 3,6%. «Также произошло повышение цен на услуги пассажирского транспорта: полёт в салоне экономического класса самолёта — на 20,9%, проезд в маршрутном такси — на 18,6%, проезд в купейном вагоне скорого фирменного поезда — на 7,2%», — выяснили статистики.


Выросли в цене и юридические услуги. Например, консультация юриста по семейным вопросам стала обходиться новосибирцам на 49,5% дороже, чем год назад. Стоимость отдыха в пансионатах поднялась в среднем на 30,3%. Посещение музеев и выставок подорожало на 21,8%, а разговоры по сотовому телефону — на 21,7%.


При этом на 14,2% подешевело удостоверение завещания у нотариуса. Также снизились проценты по потребительским кредитам, цены на номера в гостиницах, подешевели билеты в кино, обучение в автошколе и путёвки в Таиланд (на 3,5–6,3%).


В целом годовая инфляция в Новосибирской области достигла 1,5%, оказавшись существенно ниже, чем в 2016 году, — по итогам позапрошлого года цены на товары и услуги выросли на 4%. В том числе продукты подорожали в среднем на 0,5%, непродовольственные товары — на 1%, а платные услуги — на 4,3%, уточнили в Новосибирскстате.


Как пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ ведущий научный сотрудник Института экономики СО РАН Владимир Клисторин, при подсчёте индекса потребительских цен самые большие сложности заключаются в выборе продуктовой корзины. Как правило, она охватывает лишь ограниченный набор продуктов.


«Что произошло в течение года? Вырос курс рубля, поэтому импорт стал относительно дешевле — это повлияло в определённой степени [на индекс потребительских цен]. Кроме того, как нам сообщает статистика, был хороший урожай, в частности, зерновых, и это тоже могло привести к снижению инфляции. Но, насколько я понимаю, потребительская инфляция по стране, согласно опубликованным данным, — это где-то около 3%. <…> В общем-то Новосибирская область — сельскохозяйственный регион, может быть, из-за этого потребительская инфляция у нас ниже», — заключил Владимир Клисторин.

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