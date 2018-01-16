В Новосибирске на три дня ограничили движение грузовиков

Запрет будет действовать с вечера 16 января до вечера 19 января
Запрет будет действовать с вечера 16 января до вечера 19 января

В Новосибирске власти на три дня ввели ограничения на движение большегрузов по улицам города.


Ограничения будут действовать с 18:00 16 января до 22:00 19 января на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. Такое решение связано с ухудшением погоды — в городе не прекращаются сильные снегопады


Осадки могут затруднить пропускную способность улиц и помешать свободному движению пассажирского транспорта и машин экстренных служб, объяснили в мэрии. 


«Ограничения вводятся для транспортных средств с габаритными параметрами, превышающими по ширине 2,55 метра, по высоте — 4 метра от поверхности проезжей части, по длине (включая один прицеп) — 15 метров, а также транспортных средств, для которых предприятием-изготовителем установлена максимальная скорость не более 30 км/ч», — передали в пресс-центре мэрии.


Водителей попросили быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.


В конце года инспекторы ГИБДД провели рейд для проверки исполнения водителями требований по движению большегрузов в черте Новосибирска. Тогда 30 человек оштрафовали на 500 рублей

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