В Новосибирске на три дня ограничили движение грузовиков

Запрет будет действовать с вечера 16 января до вечера 19 января

В Новосибирске власти на три дня ввели ограничения на движение большегрузов по улицам города.







Ограничения будут действовать с 18:00 16 января до 22:00 19 января на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. Такое решение связано с ухудшением погоды — в городе не прекращаются сильные снегопады.





Осадки могут затруднить пропускную способность улиц и помешать свободному движению пассажирского транспорта и машин экстренных служб, объяснили в мэрии.







«Ограничения вводятся для транспортных средств с габаритными параметрами, превышающими по ширине 2,55 метра, по высоте — 4 метра от поверхности проезжей части, по длине (включая один прицеп) — 15 метров, а также транспортных средств, для которых предприятием-изготовителем установлена максимальная скорость не более 30 км/ч», — передали в пресс-центре мэрии.







Водителей попросили быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.







В конце года инспекторы ГИБДД провели рейд для проверки исполнения водителями требований по движению большегрузов в черте Новосибирска. Тогда 30 человек оштрафовали на 500 рублей.

