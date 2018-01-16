Авария заблокировала проезд по Бердскому шоссе возле Нижней Ельцовки
Вечером 16 января в Новосибирске возле Нижней Ельцовки произошла авария, которая сделала непроездной дорогу по Бердскому шоссе.
Из-за ДТП множество автомобилей встали на пути в Новосибирск, один из очевидцев смог снять происходящее, когда ехал по Бердскому шоссе в Академгородок около 17:00.
«Это пробка от Ельцовки в сторону города. Как от Ельцовки повернули направо, через 500 метров это ДТП», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидец Алексей Мезин.
Ещё одна длинная пробка из-за аварии собралась рядом с Академгородком.
Сейчас уровень пробок в городе — 9 баллов, таким же он был сегодня утром.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Елена Громкова
Скриншот видео (1), yandex.ru/maps (2, 3)
Видео Алексея Мезина