Авария заблокировала проезд по Бердскому шоссе возле Нижней Ельцовки





Авария перекрыла движение по Бердскому шоссе

Вечером 16 января в Новосибирске возле Нижней Ельцовки произошла авария, которая сделала непроездной дорогу по Бердскому шоссе.





Из-за ДТП множество автомобилей встали на пути в Новосибирск, один из очевидцев смог снять происходящее, когда ехал по Бердскому шоссе в Академгородок около 17:00.







«Это пробка от Ельцовки в сторону города. Как от Ельцовки повернули направо, через 500 метров это ДТП», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидец Алексей Мезин.









Пробка, которая собралась из-за аварии на Нижней Ельцовки





Ещё одна длинная пробка из-за аварии собралась рядом с Академгородком.





Пробка у Академгородка тоже появилась после ДТП





Сейчас уровень пробок в городе — 9 баллов, таким же он был сегодня утром.