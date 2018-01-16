Авария заблокировала проезд по Бердскому шоссе возле Нижней Ельцовки


Авария перекрыла движение по Бердскому шоссе
Авария перекрыла движение по Бердскому шоссе

Вечером 16 января в Новосибирске возле Нижней Ельцовки произошла авария, которая сделала непроездной дорогу по Бердскому шоссе.


Из-за ДТП множество автомобилей встали на пути в Новосибирск, один из очевидцев смог снять происходящее, когда ехал по Бердскому шоссе в Академгородок около 17:00.


«Это пробка от Ельцовки в сторону города. Как от Ельцовки повернули направо, через 500 метров это ДТП», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидец Алексей Мезин.



Пробка, которая собралась из-за аварии на Нижней Ельцовки
Пробка, которая собралась из-за аварии на Нижней Ельцовки


Ещё одна длинная пробка из-за аварии собралась рядом с Академгородком.


Пробка у Академгородка тоже появилась после ДТП
Пробка у Академгородка тоже появилась после ДТП


Сейчас уровень пробок в городе — 9 баллов, таким же он был сегодня утром.

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