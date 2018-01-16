Областные власти заказали подарки с 200 банками мёда

Властям понадобились подарочные наборы с четырьмя видами мёда
Властям понадобились подарочные наборы с четырьмя видами мёда

Областные власти заказали 200 медовых наборов — их планируется вручать в качестве подарков. 


Областное казённое учреждение «Хозяйственное управление» объявило запрос котировок на поставку подарочных наборов 15 января. 


«В стеклянных банках должен быть мёд цветочный луговой, цветочный таёжный, цветочный луговой с кедровыми орехами и цветочный луговой с грецкими орехами», — говорится в описании лота. 


Итоги конкурса подведут 22 января. На закупку планируется потратить 168 тысяч рублей из областного бюджета. Победитель должен будет поставить в здание правительства НСО 200 медовых наборов — в каждом должно быть четыре банки мёда — две по 200 грамм и две по 250 грамм. 


Одним из известных пчеловодов области является бывший министр социального развития НСО Сергей Пыхтин. В Тогучине у него находится личная пасека. В 2016 году чиновника заподозрили в продаже собственного мёда областным учреждениям из системы минсоцразвития. Операции проводила компания «Новосибирский пчелоцентр». Сам Сергей Пыхтин тогда отверг эти обвинения и заявил, что бизнеса по сбыту мёда у него нет

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