В интернете появился трейлер снятой в Новосибирске комедии с Алексеем Маклаковым

Съёмочная группа опубликовала трейлер новой семейной кинокомедии «Остров исправления», снятой в Новосибирске, — в ней играет известный российский актёр Алексей Маклаков.





Одну из ролей в «Острове исправления» играет российский актёр Алексей Маклаков





«Это наш (детской киностудии "Краски". — И.К.) четвёртый фильм уже. А в прошлом году год для Новосибирской области был юбилейный, и вот у меня такая идея появилась: как городские ребята попадают в деревню, совершенно в другую среду. Стартовали мы в июле 2017 года, в середине сентября закончили съёмочный период. Сейчас занимаемся озвучкой», — рассказал продюсер и сценарист фильма Денис Вязников.







По сюжету фильма городских школьников-хулиганов отправляют в деревню на перевоспитание





По сюжету фильма директор одной из городских школ и родители отправляют в деревню нескольких девятиклассников на перевоспитание после хулиганских выходок на выпускном. Российский актёр, уроженец Новосибирска Алексей Маклаков, снялся в роли директора школы. Как отметил Денис Вязников, Маклаков работал за меньший, чем обычно, гонорар. Сумму гонорара, как и бюджет фильма, Вязников не раскрыл.





В фильме также снялись актёры театров «Красный факел», «Старый дом» и Новосибирского музыкального театра, а также выпускники киностудии «Краски».







Премьерный показ нового фильма «Остров исправления» и прокат по кинотеатрам области запланирован на март





Премьера кинокомедии «Остров исправления» пройдёт в марте в кинотеатре «Победа». После этого фильм планируется запустить в прокат в кинотеатрах области.







Тем временем в Новосибирске идут съёмки нового фантастического фильма «Время Индиго Морено-2» — лента будет полностью закончена уже к весне.









