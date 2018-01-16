В интернете появился трейлер снятой в Новосибирске комедии с Алексеем Маклаковым

Съёмочная группа опубликовала трейлер новой семейной кинокомедии «Остров исправления», снятой в Новосибирске, — в ней играет известный российский актёр Алексей Маклаков.


Одну из ролей в «Острове исправления» играет российский актёр Алексей Маклаков
Одну из ролей в «Острове исправления» играет российский актёр Алексей Маклаков


«Это наш (детской киностудии "Краски". — И.К.) четвёртый фильм уже. А в прошлом году год для Новосибирской области был юбилейный, и вот у меня такая идея появилась: как городские ребята попадают в деревню, совершенно в другую среду. Стартовали мы в июле 2017 года, в середине сентября закончили съёмочный период. Сейчас занимаемся озвучкой», — рассказал продюсер и сценарист фильма Денис Вязников.


По сюжету фильма городских школьников-хулиганов отправляют в деревню на перевоспитание
По сюжету фильма городских школьников-хулиганов отправляют в деревню на перевоспитание


По сюжету фильма директор одной из городских школ и родители отправляют в деревню нескольких девятиклассников на перевоспитание после хулиганских выходок на выпускном. Российский актёр, уроженец Новосибирска Алексей Маклаков, снялся в роли директора школы. Как отметил Денис Вязников, Маклаков работал за меньший, чем обычно, гонорар. Сумму гонорара, как и бюджет фильма, Вязников не раскрыл.


В фильме также снялись актёры театров «Красный факел», «Старый дом» и Новосибирского музыкального театра, а также выпускники киностудии «Краски».


Премьерный показ нового фильма «Остров исправления» и прокат по кинотеатрам области запланирован на март
Премьерный показ нового фильма «Остров исправления» и прокат по кинотеатрам области запланирован на март


Премьера кинокомедии «Остров исправления» пройдёт в марте в кинотеатре «Победа». После этого фильм планируется запустить в прокат в кинотеатрах области.


Тем временем в Новосибирске идут съёмки нового фантастического фильма «Время Индиго Морено-2» — лента будет полностью закончена уже к весне.



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