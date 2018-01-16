Когда растает, тогда и разберутся: власти займутся кучами снега около «Ауры» весной
Администрация Октябрьского района Новосибирска прокомментировала ситуацию с кучами мусора и снега под окнами дома на улице Военной, 9/1.
В администрации разрешение на свалку и снегоотвал возле дома не давали, а мусор и снег сюда привозят «неустановленные лица».
«В весенний период 2018 года рабочей группой будет проведено обследование территории на предмет определения объёма вытаявшего мусора для формирования плана по ликвидации несанкционированной свалки», — передали в пресс-центре мэрии ответ районной администрации на запрос НГС.НОВОСТИ.
Прежде местный житель Павел Акиньшин рассказывал, что грузовики привозят сюда мусор и снег уже несколько лет. В прошлом году ответственный за складирование снега был найден — на него составили административный протокол, об этом администрация сообщала в своём ответе жителям домов.
Также в ответ на запрос НГС.НОВОСТИ администрация Октябрьского района рассказала о способах борьбы с незаконным снегоотвалом.
«Для предотвращения складирования снега и мусора проводились работы по перекрытию проезда бетонными блоками, а также путём формирования снежных валов. Дополнительно со стороны Ипподромской магистрали будет установлен дорожный знак 3.2. "Движение запрещено"», — сообщили в администрации.
Павел Акиньшин уточнил, что бетонные блоки ставили осенью, но это не помогло — машины стали их объезжать.
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Елена Громкова
Фото Павла Акиньшина