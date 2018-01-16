Полицейские поймали на Речном вокзале студента с кастетом на продажу

Задержали продавца холодного оружия на платформе Речной вокзал
Задержали продавца холодного оружия на платформе Речной вокзал

Новосибирские транспортные полицейские на станции электрички Речной вокзал задержали студента, который пытался продать кастет.


Сотрудники транспортной полиции мониторили интернет и вычислили, что 20-летний студент одного из вузов продаёт кастеты. В начале января полицейские организовали контрольную закупку, во время которой сотрудники отдела уголовного розыска линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Инская задержали продавца. Студент пытался продать кастет за 700 рублей.


«Молодой человек говорит, что через интернет уже раньше сбывал кастеты. Сейчас проводятся оперативные мероприятия по этим фактам и доказывание продажи. Также транспортные полицейские выясняют, где студент добывал холодное оружие», — рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СФО.


Кастет, который пытался продать студент
Кастет, который пытался продать студент


Криминалистическая экспертиза подтвердила, что изъятый полицейскими предмет — кастет, он изготовлен промышленным способом и относится к холодному оружию.


Сейчас в отношении студента возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт оружия (ч. 4 ст. 222 Уголовного кодекса РФ), студенту грозит до двух лет лишения свободы.


В прошлом году Сибирская оперативная таможня отчиталась, что новосибирцы стали вдвое чаще привозить в город ножи, кистени, кастеты и «метательные звёздочки».

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