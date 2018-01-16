Пропавшие в 2017-м: в Новосибирске ищут двух подростков, исчезнувших из социальных центров

Последний раз Марину Запруднову видели 23 декабря
Последний раз Марину Запруднову видели 23 декабря

Новосибирские волонтёры попросили помощи в поисках двух 16-летних подростков, которые в прошлом году сбежали из реабилитационных центров в микрорайоне «Снегири».


Одна из пропавших — 16-летняя Марина Запруднова. «Последний раз её видели 23 декабря 2017 года по адресу: Новосибирск, улица Курчатова, 3/1», — сообщили в народной дружине «Феникс». В этом здании расположен социально-реабилитационный центр «Снегири» — из него и ушла девушка.


Как сообщается в ориентировке «Феникса», у Марины среднее телосложение, прямые тёмные волосы, карие глаза. Рост пропавшей — 167–170 см. В день исчезновения девушка была одета в синюю куртку с цветами и серые джинсы. На голове была светлая шапка, на ногах — чёрные сапоги.


Кроме того, волонтёры разыскивают 16-летнего Глеба Пинжакова. В народной дружине «Феникс» корреспонденту НГС.НОВОСТИ уточнили, что подросток теряется не в первый раз. На этот раз он пропал 22 октября 2017 года: в тот день он ушёл из центра помощи детям «Рассвет» с улицы Рассветной.


Глеба Пинжакова объявляют в розыск уже не в первый раз
Глеба Пинжакова объявляют в розыск уже не в первый раз


Как сообщают волонтёры, у Глеба Пинжакова худощавое телосложение, прямые тёмные волосы. Из особых примет — ожоги на внутренней части бёдер и шрамы от пересадки кожи на спине. Рост пропавшего — 175 см. Может быть одет в синюю спортивную куртку, синюю олимпийку, камуфляжные штаны. Кроме того, в день исчезновения на нём была чёрная бейсболка с красным козырьком. На ногах были чёрные кроссовки.


Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавших подростков, просят позвонить в полицию по номеру 112 или волонтёрам «Феникса»: 8-952-945-87-11.


Также в Новосибирске продолжаются поиски 18-летнего студента НГТУ Данила Лосева, который исчез в конце октября. За сведения о его местонахождении семья готова заплатить до 300 тысяч рублей.

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