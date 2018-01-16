Новосибирские чиновники недосчитались 700 миллионов от застройщиков

Огромный долг образовался из-за задержек платежей за аренду земли
Огромный долг образовался из-за задержек платежей за аренду земли

Застройщики Новосибирска продолжают задерживать платежи за аренду городской земли, сообщил сегодня первый заместитель мэра Борис Буреев.


«По предварительным итогам исполнения бюджета города Новосибирска порядка 700 млн рублей до плана не выполнено. Самое неприятное, с моей точки зрения, то, что не выплачиваются текущие платежи по аренде земли. 


Это деньги общего бюджета города Новосибирска, из которого расходуется и на социальные задачи, и на развитие», — подчеркнул Буреев.


Год назад задолженность за аренду муниципальной земли, по данным контрольно-счётной палаты Новосибирска, составляла более 3 млрд рублей. Депутат горсовета Наталья Пинус, комментируя в конце года проект городского бюджета на 2018 год, отмечала, что мэрии необходимо принимать радикальные меры: в частности, она предложила пересчитать стоимость аренды земли.

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