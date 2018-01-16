«Самое страшное позади»: известный новосибирский музыкант пошёл на поправку после страшного ДТП

Пока Александр Церпята руководит своей студией дистанционно

48-летний новосибирский музыкант Александр Церпята сейчас находится на стадии восстановления после ДТП на Светлановской — у музыканта была открытая черепно-мозговая травма, перелом костей черепа, закрытый перелом рёбер.





«Находился в реанимации две недели, две недели в палате интенсивной терапии, — рассказал Церпята корреспонденту НГС.НОВОСТИ. — Сейчас я нахожусь на стадии восстановления, я уже лежу в нормальной палате, не специализированной». Александр пояснил, что уже не нуждается в постоянном уходе и может самостоятельно ходить по коридору.







«До полного выздоровления еще долго, — считает Александр. — Но самое страшное уже позади. Угроза жизни сейчас не существует. Быстро всё это не происходит, потому что травмы были серьёзные». Музыкант подчеркнул, что период восстановления может занять долгое время.







Сейчас Церпята по-прежнему руководит своей детской эстрадной вокальной студией «Азбука Хит», но пока дистанционно. «У нас просто был хорошо организован творческий процесс, поэтому все занимаются своим делом, все педагоги, ученики продолжают работать, — подчёркивает музыкант. — Концерты проходят, всё в обычном режиме, потому что я ситуацию всё равно контролирую, но не нахожусь только физически там на месте. У нас прошли отчетные концерты и новогодние праздники. Всё в обычном режиме, только без меня».





Напомним, авария, в которой пострадал певец, произошла 28 ноября на улице Светлановской в 21:50. Александр Церпята был за рулём Toyota Corolla Runx, врезался в опору ЛЭП, перевернулся и столкнулся со встречным седаном. У автомобиля музыканта оторвало крышу. После ДТП музыкант оказался в реанимации, а жена Александра Елена Ермолаева обратилась к новосибирцам с просьбой поддержать Александра и работу его студии.





Александр Церпята — композитор, поэт, продюсер, автор-исполнитель, руководитель эстрадной вокальной студии «Азбука Хит», автор песен певца Виталия Гасаева (команда КВН «Дети лейтенанта Шмидта») и бардовского дуэта «Гости».







Последнее время Церпята занимается детской эстрадной вокальной студией, помимо этого его часто приглашали на конкурсы в качестве члена жюри. Также он продолжал писать песни и давать регулярные концерты, в том числе и благотворительные.







Александр Церпята участвовал в шоу «Минута славы», выйдя на сцену в шуточном костюме врача-лора, а его ученики впервые представили Новосибирск на финале российского конкурса «Детского Евровидения-2009», вместе со своей дочерью Анастасией Александр выступил на шоу «Два голоса» на канале СТС.

