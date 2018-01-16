Вырубка сквера на Челюскинцев: у строителей не оказалось документов на землю

На Челюскинцев начали строить одноэтажное здание с парковкой
На Челюскинцев начали строить одноэтажное здание с парковкой

Территориальное управление Росимущества по Новосибирской области заявило о незаконности строительства одноэтажного здания на улице Челюскинцев напротив цирка. Оказалось, что разрешение на стройку застройщик получил уже после того, как у него истёк договор аренды.


Как пояснили в Территориальном управлении Росимущества, участок у дома по адресу Челюскинцев, 50 компания «Лидер» взяла в аренду в 2014 году. Срок аренды по договору был ограничен тремя годами, цель — строительство здания с административным назначением.


«В целях получения разрешения на строительство здания ООО "Лидер" обратилось в Управление архитектурно-строительной инспекции города Новосибирска с соответствующим заявлением. Однако в получении разрешения на строительство было отказано в связи с тем, что в период действия договора аренды решением Совета депутатов города Новосибирска территориальная зона земельного участка была изменена с зоны ОД-1 (зоны делового, общественного и коммерческого назначения) на зону Р-2 (зона озеленения)», — рассказали в Росимуществе.


Затем «Лидер», по информации Росимущества, оспорил в суде изменение зонирования, а также отказ в выдаче разрешения на строительство. В итоге Арбитражный суд НСО встал на сторону компании и обязал мэрию выдать разрешение. 21 декабря 2017 года мэрия разрешение выдала. Однако к этому времени уже истёк срок аренды: он закончился ещё 1 ноября 2017 года.


«В июле 2017 года Территориальное управление, удостоверившись, что участок не используется, направило арендатору — ООО "Лидер" — уведомление об отсутствии оснований для его продления. В ноябре 2017 года Территориальное управление также известило мэрию Новосибирска о том, что договорные отношения прекращены», — пояснили в Росимуществе.


Сейчас арбитраж рассматривает иск «Лидера» к Росимуществу о признании незаконным отказа в продлении договора аренды. Судебное заседание назначено на 21 января 2018 года.


«Таким образом, Территориальное управление Росимущества в Новосибирской области и ООО "Лидер" с ноября 2017 года не связывают никакие договорные отношения. Разрешение на строительство здания выдано мэрией Новосибирска и отменить его может только орган, его выдавший.


В свою очередь Территориальным управлением готовится исковое заявление в Арбитражный суд Новосибирской области об освобождении земельного участка, находящегося в федеральной собственности, из чужого незаконного владения»,


— заключили в ведомстве.


О том, что на улице Челюскинцев началась стройка, широко стало известно на прошлой неделе — там начали строить одноэтажное здание с парковкой. А в прошедшее воскресенье активисты даже вышли на пикет против строительства.

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