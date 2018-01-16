Новоселья не будет: 42 дома в Новосибирске могут стать долгостроями

6% строек в Новосибирске брошены застройщиками и признаны долгостроями
6% строек в Новосибирске брошены застройщиками и признаны долгостроями

8% строек в Новосибирске сегодня приостановлены и находятся в зоне риска — такие данные глава Управления архитектурно-строительной инспекции (УАСИ) Анатолий Мотыга озвучил сегодня на заседании президиума мэрии.


По данным УАСИ, из 417 объектов, на которые получены разрешения на строительство, только на 44% идут работы. Ещё на 26% строек отмечается низкая активность работ, ещё 16% находятся на подготовительной стадии. При этом строительство 8% (42 дома) приостановлено, а 6% (32 дома) — брошены и официально считаются проблемными.


«В настоящее время в зоне риска находятся ещё не менее 42 жилых домов площадью более 600 тысяч кв. м — это более 14 тысяч квартир у 22 застройщиков, — которые могут попасть в список проблемных объектов при отсутствии конкретных решений по их достройке», — заметил Анатолий Мотыга.


Конкретные объекты чиновник на заседании не назвал, но рекомендовал департаменту строительства и архитектуры мэрии взять каждый из них под особый контроль.


В 2017 году в Новосибирске удалось закончить и сдать 12 долгостроев из 13 запланированных, квартиры получили 799 обманутых дольщиков. В оставшихся 32 домах жилья ждут ещё 4004 дольщика.


«Все оставшиеся проблемные объекты имеют крайне низкую строительную готовность и клубок различных неразрешённых проблем, требующих в будущем гораздо более масштабных финансовых затрат», — пояснил Мотыга.


По подсчётам мэрии, на достройку 32 оставшихся долгостроев потребуется более 6 млрд рублей, при этом в рамках масштабных инвестиционных проектов для компаний, которые возьмутся за их завершение, предусмотрели выделение участков для строительства общей площадью более 100 га.


С 2012 года в Новосибирске сдано 73 долгостроя, больше всего проблемных домов удалось сдать в 2015 году: тогда квартиры получили 2 тысячи обманутых дольщиков 18 домов.


«В последнее время на селекторных совещаниях, проводимых у министров РФ, Новосибирск в этой отрасли негативно не отражают, потому что ни один город за это время не сдал столько проблемных объектов», — подчеркнул глава УАСИ.


Одним из последних достроенных в прошлом году проблемных домов стала многоэтажка на улице Сакко и Ванцетти в Октябрьском районе: обманутым дольщикам удалось достроить его даже без привлечения застройщиков.

Прочтений: 11903
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (33)33
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено