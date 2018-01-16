Новоселья не будет: 42 дома в Новосибирске могут стать долгостроями

6% строек в Новосибирске брошены застройщиками и признаны долгостроями

8% строек в Новосибирске сегодня приостановлены и находятся в зоне риска — такие данные глава Управления архитектурно-строительной инспекции (УАСИ) Анатолий Мотыга озвучил сегодня на заседании президиума мэрии.







По данным УАСИ, из 417 объектов, на которые получены разрешения на строительство, только на 44% идут работы. Ещё на 26% строек отмечается низкая активность работ, ещё 16% находятся на подготовительной стадии. При этом строительство 8% (42 дома) приостановлено, а 6% (32 дома) — брошены и официально считаются проблемными.







«В настоящее время в зоне риска находятся ещё не менее 42 жилых домов площадью более 600 тысяч кв. м — это более 14 тысяч квартир у 22 застройщиков, — которые могут попасть в список проблемных объектов при отсутствии конкретных решений по их достройке», — заметил Анатолий Мотыга.







Конкретные объекты чиновник на заседании не назвал, но рекомендовал департаменту строительства и архитектуры мэрии взять каждый из них под особый контроль.







В 2017 году в Новосибирске удалось закончить и сдать 12 долгостроев из 13 запланированных, квартиры получили 799 обманутых дольщиков. В оставшихся 32 домах жилья ждут ещё 4004 дольщика.







«Все оставшиеся проблемные объекты имеют крайне низкую строительную готовность и клубок различных неразрешённых проблем, требующих в будущем гораздо более масштабных финансовых затрат», — пояснил Мотыга.







По подсчётам мэрии, на достройку 32 оставшихся долгостроев потребуется более 6 млрд рублей, при этом в рамках масштабных инвестиционных проектов для компаний, которые возьмутся за их завершение, предусмотрели выделение участков для строительства общей площадью более 100 га.







С 2012 года в Новосибирске сдано 73 долгостроя, больше всего проблемных домов удалось сдать в 2015 году: тогда квартиры получили 2 тысячи обманутых дольщиков 18 домов.







«В последнее время на селекторных совещаниях, проводимых у министров РФ, Новосибирск в этой отрасли негативно не отражают, потому что ни один город за это время не сдал столько проблемных объектов», — подчеркнул глава УАСИ.





Одним из последних достроенных в прошлом году проблемных домов стала многоэтажка на улице Сакко и Ванцетти в Октябрьском районе: обманутым дольщикам удалось достроить его даже без привлечения застройщиков.