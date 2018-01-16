Пошли в другой магазин: в Новосибирске впервые за много лет сменился лидер в продуктовой рознице

На новосибирском рынке продовольственной розницы появился новый лидер. По данным справочника 2ГИС, в январе самым большим количеством магазинов располагала сеть «Ярче!» из Томской области.







Новый лидер обошёл старого всего на несколько магазинов. На фото — аниматоры во время открытия гипермаркета «Гигант» на Мочищенском шоссе





Как сообщили в 2ГИС, в административных границах города (то есть без учета пригородов и формально не входящих в состав Новосибирска Краснообска и Кольцово) у сети «Ярче!» было уже 104 магазина. Таким образом, она обошла прежнего лидера — сеть «Мария-Ра» из Алтайского края (у неё 101 магазин), которая занимала первое место по количеству точек на протяжении как минимум пяти последних лет.







Компактный формат позволяет открывать магазины «Ярче!» там, где для конкурентов будет не хватать места





На третьем месте сейчас находится группа компаний «Холидей». У неё 77 магазинов разных форматов: «Холди дискаунтер», «Холидей классик», «Сибириада» и «БУМ». Четвертое и пятое места заняли соответственно группа «Новые торговые системы» (70 магазинов под вывесками «Универсам удачных покупок», «Лидер экономии», «Супермаркет », «Бахетле» и «Добрянка») и относительно недавно зашедший на новосибирский рынок «Магнит» (67 точек).







Сеть «Ярче!» — проект томской промышленно-торговой группы KDV предпринимателя Дениса Штенгелова. В Новосибирске первый магазин под этим брендом открылся в конце 2012 года. Ещё год назад у сети в Новосибирске было только 50 магазинов. Скорость развития сети во многом объясняется выбранным форматом: магазины «Ярче!» зачастую используют небольшие помещения площадью 150–200 кв. м, которые не подходят для торговых точек большинства конкурентов.







«Ярче!» работает одновременно и как магазин, и как демократичная закусочная





В целом продуктовый ритейл развивался в Новосибирске в прошлом году достаточно динамично, однако развитие это шло, в основном, за счёт новых игроков. По темпам развития лидерство принадлежит сети «Пятерочка», которая увеличила количество торговых точек в три раза — с 16 до 46. Сеть «Лента» в прошлом году начала развивать в городе формат супермаркета — сейчас у неё в Новосибирске уже семь таких магазинов. Из крупных проектов местных игроков можно отметить новый гипермаркет «Гигант», который торговый холдинг «Сибирский гигант» открыл на Мочищенском шоссе в к конце декабря, и новый магазин «Добрянка» группы «Новые торговые системы».





Быстрее всего в прошлом году в Новосибирске росла сеть «Пятерочка». Но догнать лидеров она все равно пока не смогла





В целом, по данным Росстата, оборот розничной торговли в январе–ноябре 2017 года (более свежих данных пока нет) даже немного вырос — на 1,4%, хотя за аналогичный период 2016 года упал на 5,6%.