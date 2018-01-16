Пошли в другой магазин: в Новосибирске впервые за много лет сменился лидер в продуктовой рознице
На новосибирском рынке продовольственной розницы появился новый лидер. По данным справочника 2ГИС, в январе самым большим количеством магазинов располагала сеть «Ярче!» из Томской области.
Как сообщили в 2ГИС, в административных границах города (то есть без учета пригородов и формально не входящих в состав Новосибирска Краснообска и Кольцово) у сети «Ярче!» было уже 104 магазина. Таким образом, она обошла прежнего лидера — сеть «Мария-Ра» из Алтайского края (у неё 101 магазин), которая занимала первое место по количеству точек на протяжении как минимум пяти последних лет.
На третьем месте сейчас находится группа компаний «Холидей». У неё 77 магазинов разных форматов: «Холди дискаунтер», «Холидей классик», «Сибириада» и «БУМ». Четвертое и пятое места заняли соответственно группа «Новые торговые системы» (70 магазинов под вывесками «Универсам удачных покупок», «Лидер экономии», «Супермаркет », «Бахетле» и «Добрянка») и относительно недавно зашедший на новосибирский рынок «Магнит» (67 точек).
Сеть «Ярче!» — проект томской промышленно-торговой группы KDV предпринимателя Дениса Штенгелова. В Новосибирске первый магазин под этим брендом открылся в конце 2012 года. Ещё год назад у сети в Новосибирске было только 50 магазинов. Скорость развития сети во многом объясняется выбранным форматом: магазины «Ярче!» зачастую используют небольшие помещения площадью 150–200 кв. м, которые не подходят для торговых точек большинства конкурентов.
В целом продуктовый ритейл развивался в Новосибирске в прошлом году достаточно динамично, однако развитие это шло, в основном, за счёт новых игроков. По темпам развития лидерство принадлежит сети «Пятерочка», которая увеличила количество торговых точек в три раза — с 16 до 46. Сеть «Лента» в прошлом году начала развивать в городе формат супермаркета — сейчас у неё в Новосибирске уже семь таких магазинов. Из крупных проектов местных игроков можно отметить новый гипермаркет «Гигант», который торговый холдинг «Сибирский гигант» открыл на Мочищенском шоссе в к конце декабря, и новый магазин «Добрянка» группы «Новые торговые системы».
В целом, по данным Росстата, оборот розничной торговли в январе–ноябре 2017 года (более свежих данных пока нет) даже немного вырос — на 1,4%, хотя за аналогичный период 2016 года упал на 5,6%.
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Стас Соколов
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