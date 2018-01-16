«Передайте Боре привет от меня»: сибирячку хитро высадили из маршрутки из-за крупной купюры

Водитель маршрутки не захотел везти пассажирку с тысячной купюрой
Водитель маршрутки не захотел везти пассажирку с тысячной купюрой

Водитель новосибирской маршрутки хитро избавился от пассажирки с крупной купюрой — он попросил её разменять деньги в киоске, но не стал дожидаться и сразу же уехал. 


«Я села на переднее сиденье в маршрутке 312, которая идет от аэропорта до Новосибирска-Главного. Начала искать деньги, но мелких не нашла, была только тысяча, — рассказала НГС.НОВОСТИ пассажирка маршрутки Инна Темникова. — Говорю: "Извините, мелких нет, могу на телефон вам перевести 38 рублей либо на карту". Он так "вежливо" окинул меня взглядом. И буквально на следующей остановке говорит: "Иди меняй, я что, бесплатно повезу?"».


По словам Ирины, на остановке был хлебный киоск, но, как потом выяснилось, был закрыт. К тому же, уточнила женщина, водитель наверняка это знал. «Я говорю: "Ладно". Думаю, сейчас быстренько выскочу, в хлебе наверняка размен есть. И я вообще без задней мысли, а он сразу раз и стартанул, я вообще в шоке была».


В итоге Ирину довезли бесплатно на автобусе до остановки «Степной», потом она пересела в троллейбус, где кондуктор ей дала сдачу с тысячи рублей.  Вечером, возвращаясь домой, женщина снова села в маршрутку 312, правда, к другому водителю и рассказала ему про утренний инцидент. «Мне сказали, что "это Боря, и все говорят, что он противный". Я говорю: "Ну передайте Боре привет от меня"», — передала свой диалог с водителем Ирина. 


НГС.НОВОСТИ пытались взять комментарий у перевозчика маршрута 312, но по телефону никто не ответил. 


Пассажиров в новосибирском транспорте высаживают не только из-за крупных купюр. В конце августа кондуктор троллейбуса № 7 не разрешила ребёнку рассчитаться за проезд мелкими монетами

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