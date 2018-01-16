Детский омбудсмен России о ЧП в Перми: «Надо знать интересы детей, а не ставить в школах баррикады»

Анна Кузнецова прилетела в Пермь после ЧП в школе № 127

По следам ЧП в пермской школе № 127 , где двое подростков напали на учительницу и четвероклашек с ножами, в Перми состоялось большое совещание. Инициатором его стала уполномоченный по правам детей в РФ Анна Кузнецова, специально прилетевшая в Пермь сразу после инцидента. На совещании собрались глава Прикамья, педагоги, директор школы, в которой учился один из нападавших, представители учреждения, в котором обучался второй. Закончили за полночь. Мы поговорили с детским омбудсменом о том, как прошло совещание, какая информация на нем была озвучена, и о том, что нужно для того, чтобы избежать таких трагедий







— Анна Юрьевна, во время пресс-подхода вы говорили, что один из молодых людей давно показывал, что ему нужна помощь. В чем заключалась эта ситуация, сколько времени она длилась?





— Первые сигналы поступили ещё в 2012 году. Один из молодых людей был поставлен на внутришкольный учет. Неоднократные сигналы были и об агрессии, и о том, что есть вопросы к поведению ребенка. Их донесли до родителей. И тогда, еще в 2012 году, были приняты меры не совсем корректные, не совсем полноценные, на мой взгляд. Ребёнка отстранили от учебного процесса и перевели на индивидуальное обучение. Мы можем сделать следующий вывод: здесь не были подключены специалисты, которые помогли бы откорректировать это поведение.





Ребёнку было 10 лет — это возраст, с которым можно работать. Если бы тогда подключились все специалисты, то ситуацию, на мой взгляд, можно было бы выправить.





Сигналы поступали и далее, когда ребёнок был снят с внутришкольного учета. Конечно, сейчас подключатся следственные органы и будет рассмотрена вся ситуация детально — станет понятно, где кроется причина и условия того преступления, что совершено. Но уже сейчас, при первом приближении, вызывает вопросы решение комиссии по делам несовершеннолетних. Когда родители обратились за помощью уже в 2017 году, руководство комиссии не нашло ничего лучше, чем выставить 5.35 (статья о неисполнении родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. — Прим. ред.) в отношении родителей и выписать им штраф. И на совещании мы вместе с другими представителями системы профилактики разбирали, какие шаги нужно предпринять, чтобы, учитывая объем тех сигналов, которые были, можно было изменить ситуацию.





Анна Кузнецова посетила пермскую больницу, в которую госпитализировали пострадавших детей





Да, эту ситуацию назад уже не воротишь, но важно делать выводы, которые бы предотвратили подобные случаи. В разговоре с руководством региона мы сформировали предложение о создании специальной комиссии, которая проведет аудит работы комиссии по делам несовершеннолетних, поднимет и нормативные документы, и межведомственные регламенты, рассмотрит случаи, которые есть сегодня. Не только то, что есть в документах, но и конкретные истории — как они решаются, кто их решает? Какие ошибки есть? Ведь не исключено, что еще несколько решений, подобных тому, что было принято по этой семье в 2017 году, есть и сегодня на рассмотрении. Они просто не нашли профессионального подхода. Это принципиальный шаг. Руководитель региона недавно приступил к своим обязанностям, и я уверена, что подобный шаг позволит найти информацию о том, что происходит сегодня в системе профилактики, какие нарушения есть, что нужно сделать, чтобы их исправить, и — самое главное — чтобы не допустить подобных явлений. И не только в регионе — возможно, это поможет сформировать предложение и на федеральном уровне.





— Вы будете курировать проведение аудита?





— Наши специалисты войдут в эту комиссию. Сегодня я встречалась и с представителями и ОНФ Пермского края. Услышала такой в том числе и личный интерес. Один из активистов — родитель ребёнка из этой школы. Так что для них это личная история, они искренне переживают. Я им предложила создание родительского попечительского совета, работа которого бы заключалась в формировании наставничества. Может быть, в рассмотрении тех воспитательных программ, которые есть сегодня в школе. Ведь если бы ребёнка увлекли чем-то, вряд ли бы он взялся за нож. И сколько лет это продолжалось. А второй — парень, который попал под влияние, сам заявил учителю накануне этого события, что он находится в тяжелом состоянии. Но этот сигнал не посчитали достаточным для того, чтобы отреагировать на него и отправить к специалисту. Из техникума были сообщения по второму молодому человеку, когда он не посещал занятия, когда были системные пропуски. Но органы системы профилактики также бездействовали.





Я думаю, если подключатся все — и родители, и общественные организации, и комиссия, которая проведёт аудит всего сектора, решение будет найдено.





Нападение на учеников и учителя произошло утром, часть детей убежала в ближайший ТЦ, остальных эвакуировали из здания





— Есть ли сейчас информация о том, кто и почему был целью нападения?





— Точной информации у нас не будет, пока не закончатся следственные действия. Не будем пока спешить с какими-то заявлениями. Учитель до сих пор без сознания. Я была в больнице, я видела её. К сожалению, ситуация тяжёлая. С детьми, которые находятся в больнице, пока работали только психологи, чтобы помочь им успокоиться, немного прийти в себя. Какую-то мозаичную информацию они дают, но я считаю, что опираться нужно на результаты, которые дадут нам следственные действия. Тогда можно будет понять, кто на кого, когда и как напал. Пермский край столкнулся с этим впервые, но нужно, чтобы дети, педагоги — каждый, знали, что нужно делать в такой ситуации. Не дай бог она когда-нибудь возникнет, но готовым к ней надо быть.





— Вы назвали действия участников событий в школе хаотичными — по той информации, которая была к моменту пресс-подхода. Может, сейчас есть более подробная оценка того, что происходило в школе до и после нападения?





— Моё мнение подтвердили и слова ребят — часть из них побежали в медпункт, часть — в торговый центр, другие — в поликлинику. Эту тему мы подняли на совещании. Договорились, что нужно отработать подобные случаи, чтобы обучить педагогов, что нужно делать и как.





— Грубо говоря, куда бежать, к кому обратиться.





— Да, бежать или не бежать, и если да, то куда. В этом случае у нас на вопрос о том, почему дети из класса побежали кто куда, был ответ: «За ними закреплена учитель». А учитель в это время уже лежала и не могла шевелиться. Школа действовала по принципу пожарной тревоги.





На месте ЧП работали все экстренные службы





— Ещё один момент, поразивший всех в этой истории, — подростки прошли в школу с оружием. Понятно, прошли не через охрану, хотя тут тоже возникает вопрос о том, что есть неохраняемый вход. Также понятно, что в школе нет рамок-металлоискателей — а если их ставить, то не будет ли это действовать угнетающе… Но, как вы считаете, должны быть какие-то изменения в плане безопасности детей в учебных заведениях? И если да, то какие?





— Мы обсудили этот момент. Конечно, повышение безопасности — это важно. Металлоискатели, оборудование и утяжеление входной группы какими-то приборами — это понятно и даже логично. Но тут надо решать более сложные и более глубокие вещи. Это вопрос воспитания, вопрос молодёжной политики, информационной безопасности, вопрос увлечения наших детей — чем они увлекаются, кем они увлекаются, кто их кумиры? Это — приоритет, и это очень непросто, намного сложнее, чем поставить металлоискатель. В этом направлении нужно искать ответы. Конечно, можно поставить рамку, это недолго. Но приходить в школу, как на оборонное предприятие, спрятанное за баррикадами... Безусловно, пренебрегать безопасностью нельзя, но и перегибать палку — тоже.



