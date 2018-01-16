По делу о беспорядках в колонии под Новосибирском будут судить семь человек
В Новосибирской области в суд передали дело о беспорядках в колонии в Тогучинском районе — обвинение предъявили семерым заключённым.
Инцидент произошёл 22 апреля, когда одного из заключённых конвоировали из штрафного изолятора в отряд
«Он стал высказывать угрозы применения насилия в отношении конвоировавших его сотрудников колонии в связи с осуществлением ими служебной деятельности. Осужденный призвал осужденных, находившихся рядом, ломать ограждения локальных секторов отрядов, разбивать камеры видеонаблюдения и применять физическое насилие в отношении сотрудников исправительного учреждения», — рассказали в прокуратуре Новосибирской области версию следствия.
На этот призыв некоторые осужденные также начали призывать других к беспорядкам, а также стали ломать имущество учреждения. Материальный ущерб оценили на сумму более 160 тысяч рублей.
Прежде в пресс-службе ГУФСИН по Новосибирской области сообщали, что один из секторов колонии повредили 15 человек.
Заместитель прокурора Тогучинского района Иван Ерёмин пояснил, что обвинение в итоге предъявили тем заключённым, чью причастность к беспорядкам удалось доказать с помощью показаний свидетелей и камер видеонаблюдения.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Елена Громкова
Фото Татьяны Фатеевой