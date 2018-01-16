Новосибирские автоинспекторы назвали дни, в которые дети чаще всего попадают под машины

Авария в Коченёвском районе, во время которой погибли два ребёнка

Управление ГИБДД по Новосибирской области подвело итоги года и подсчитало число аварий с детьми.





«За 12 месяцев 2017 года в Новосибирской области произошло 339 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, что на 1,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате ДТП 11 детей погибли, 359 несовершеннолетних травмированы», — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.







Кроме того, в 154 случаях оказались виновными несовершеннолетние (45%), в остальных 185 случаях — водители (55%).







«Анализ аварийности показывает, что чаще всего в ДТП попадают дети в возрасте 7–14 лет, по дням недели факты детского дорожно-транспортного травматизма чаще регистрировались с пятницы по воскресенье, по времени суток — с 08:00 до 20:00. Только за первую неделю января произошло 10 ДТП, где погибли двое несовершеннолетних и семь получили травмы», — добавили в ГИБДД.







Среди самых страшных аварий прошлого года с детьми была авария в Коченёвском районе, когда три автомобиля сошлись на трассе «Иртыш» и погибли два ребёнка.





Вчера, 15 января, также случилось ДТП с несовершеннолетним — на Плющихинском жилмассиве школьница попала под колёса «Тойоты» на «зебре».