В школах Новосибирска усилят меры безопасности после резни в Перми
Департамент образования мэрии Новосибирска поручил городским школам усилить меры безопасности после крупного инцидента в одной из школ Перми.
«Департамент образования мэрии Новосибирска направил в образовательные учреждения города телефонограммы с рекомендацией об усилении бдительности, мер безопасности и пропускного режима в связи с инцидентом в школе города Пермь. Руководству школ рекомендовано провести внеплановые инструктажи с персоналом, в том числе с сотрудниками частных охранных предприятий», — сообщили НГС.НОВОСТИ в пресс-центре мэрии 16 января.
В понедельник утром в Перми двое молодых людей в масках проникли в одну из городских школ и напали на детей. В итоге 15 человек пострадали, 12 из них госпитализировали. Среди пострадавших не только дети, но и учителя. Подозреваемых задержали. По предварительным данным, один из них наблюдался у психиатра.
Недавно власти объявили о том, что поставленные к президентским выборам рамки-металлодетекторы оставят в школах.
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Кирилл Шматков
Фото Алёны Истоминой