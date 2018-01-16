Богатейшая сибирячка подарила новосибирцам две медицинские машины за 10 миллионов

С помощью этих машин жители Новосибирской области смогут пройти экспресс-тесты для выявления ВИЧ и гепатита C

Утром 16 января новосибирские врачи получили ключи от двух тест-мобилей, которые будут помогать тестировать жителей региона на ВИЧ и гепатит C.







Московский фонд по профилактике и борьбе с ВИЧ «СПИД Инфосвязь» передал два тест-мобиля министерству здравоохранения Новосибирской области — церемония прошла сегодня у здания инфекционной больницы № 1 на улице Семьи Шамшиных. Тест-мобили будут переданы Искитимской центральной городской больнице и Куйбышевской центральной районной больнице.







Теперь у Новосибирской области уже четыре тест-мобиля — первые два из них сибирские врачи получили в конце ноября 2017 года. Меценатом, подарившим новосибирцам ВИЧ-мобили стоимостью 5 млн рублей каждый, оказалась Наталия Филёва — одна из основательниц авиакомпании S7 Airlines.







По словам представителей минздрава, таких автомобилей пока нет в других регионах России. На фото — врио министра здравоохранения Олег Иванинский





«Ситуация в Новосибирской области не самая простая по ВИЧ, человеку (спонсору. — М.М.) хотелось помочь... Это необычный, первый проект. Не знаю, чтобы у нас в сфере ВИЧ, СПИДа был какой-то частный донор и финансировал такой проект», — рассказал руководитель региональных проектов фонда «СПИД Инфосвязь» Алексей Соколов.





С конца ноября в двух тест-мобилях сдали анализы 1600 человек





С конца ноября тестирование в мобилях прошли уже 1600 человек. По словам врачей, новосибирцы перестали бояться ВИЧ-мобилей и проходить тестирование в публичных местах — результаты анализов остаются анонимными.





Ранее региональный минздрав признал, что показатель смертности заболевших ВИЧ в Новосибирской области выше общероссийского в 2,5 раза. По информации за декабрь, с начала 2017 года умерли около 900 человек с ВИЧ, а всего с момента учёта, с 1989 года, врачи зарегистрировали 4,7 тысячи смертей жителей Новосибирской области. У большинства были сопутствующие опасные заболевания.

