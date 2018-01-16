Богатейшая сибирячка подарила новосибирцам две медицинские машины за 10 миллионов
Утром 16 января новосибирские врачи получили ключи от двух тест-мобилей, которые будут помогать тестировать жителей региона на ВИЧ и гепатит C.
Московский фонд по профилактике и борьбе с ВИЧ «СПИД Инфосвязь» передал два тест-мобиля министерству здравоохранения Новосибирской области — церемония прошла сегодня у здания инфекционной больницы
Теперь у Новосибирской области уже четыре тест-мобиля — первые два из них сибирские врачи получили в конце ноября 2017 года. Меценатом, подарившим новосибирцам ВИЧ-мобили стоимостью 5 млн рублей каждый, оказалась Наталия Филёва — одна из основательниц авиакомпании S7 Airlines.
«Ситуация в Новосибирской области не самая простая по ВИЧ, человеку (спонсору. — М.М.) хотелось помочь... Это необычный, первый проект. Не знаю, чтобы у нас в сфере ВИЧ, СПИДа был какой-то частный донор и финансировал такой проект», — рассказал руководитель региональных проектов фонда «СПИД Инфосвязь» Алексей Соколов.
С конца ноября тестирование в мобилях прошли уже 1600 человек. По словам врачей, новосибирцы перестали бояться ВИЧ-мобилей и проходить тестирование в публичных местах — результаты анализов остаются анонимными.
Ранее региональный минздрав признал, что показатель смертности заболевших ВИЧ в Новосибирской области выше общероссийского в 2,5 раза. По информации за декабрь, с начала 2017 года умерли около 900 человек с ВИЧ, а всего с момента учёта, с 1989 года, врачи зарегистрировали 4,7 тысячи смертей жителей Новосибирской области. У большинства были сопутствующие опасные заболевания.
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Мария Морсина
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