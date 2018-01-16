Спасатели отрезали крышу у раскуроченной «Оки», чтобы спасти водителя

Водителя вырезали из машины с помощью гидравлического инструмента
Водителя вырезали из машины с помощью гидравлического инструмента

«Ока» и Toyota Corona столкнулись на трассе недалеко от Куйбышева в Новосибирской области: спасателям пришлось вырезать водителя из раскуроченной машины.


Авария случилась в Куйбышевском районе вчера около 18:00.


«Спасатели Куйбышевского поисково-спасательного отряда выехали на место аварии по заявке единой дежурно-диспетчерской службы. Заднюю часть "Оки" вдавило, спасатели отрезали крышу машины с помощью гидравлического инструмента Weber, вытащили зажатого водителя и передали его врачам скорой помощи. Мужчина жив, какие у него травмы, мы не знаем», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ главный специалист ГО аварийно-спасательной службы НСО Вадим Яковлев.


Судя по фотографиям с места происшествия, «Тойота» въехала в «Оку» сзади: у иномарки разбита передняя часть, а «Ока» лишилась задней.


«Ока» столкнулась с «Тойотой»
«Ока» столкнулась с «Тойотой»


В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области рассказали, что авария попала в сводку происшествий с материальным ущербом.


«63-летний водитель со стажем вождения 35 лет ехал по объездной дороге и столкнулся со встречной "Тойотой", за рулем которой был 20-летний водитель. За помощью обратился один человек из "Оки", врачи его осмотрели, но серьезных повреждений не нашли, и от госпитализации мужчина отказался», — рассказали в Госавтоинспекции.


Несколько дней назад в Искитимском районе на трассе столкнулись пассажирский автобус и ВАЗ-21110, спасателям тоже пришлось разрезать машину, чтобы вытащить водителя. Позже стало известно, что 32-летняя женщина-водитель скончалась в машине скорой помощи.

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