Школьница попала под колёса «Тойоты» на «зебре» на Плющихинском жилмассиве

Место аварии отмечено фишкой
Место аварии отмечено фишкой

В ГИБДД рассказали о травмах 11-летней девочки, которую водитель «Тойоты» сбил в Октябрьском районе Новосибирска.


Авария случилась вчера днём около остановки «Детский сад № 100».


«32-летний водитель автомобиля "Тойота Королла" ехал со стороны улицы Владимира Высоцкого в сторону улицы Виталия Потылицына и наехал на девочку, которая переходила дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.


11-летнюю школьницу доставили в больницу с переломом плеча.


Водитель объяснил сотрудникам ГИБДД, что ехал в правом ряду со скоростью 20 км/ч и неожиданно сбил девочку, потом вышел из машины, оказал ребёнку первую помощь, вызвал полицию и скорую помощь.


Дополнение: После публикации новости с редакцией НГС.НОВОСТИ связался отец пострадавшей девочки. Со слов дочки и её бабушки, которая встречала девочку, он сообщил другую версию событий.


Девочка возвращалась из школы, а с другой стороны дороги шла её бабушка, которая не успела перейти дорогу и встретить внучку до пешеходного перехода.


«Когда моя дочь переходила дорогу, поток автомобилей остановился справа и начал останавливаться слева, а этот водитель торопился, обгонял и поехал по центру дороги. Там небольшой снежный накат, но проехать можно. Скорость у него была не 20 км/ч, потому что, по замерам ГИБДД, машина остановилась в десяти метрах от пешеходного перехода, у дочери моей после удара даже ботинок слетел», — рассказал Максим, отец пострадавшей девочки.


Машина ударила девочку правым углом по плечу и портфелю, она упала, но головой не ударилась. Сразу после аварии школьница позвонила бабушке и учительнице.


По словам Максима, у его дочери перелом шейки плеча со смещением, сейчас девочка в больнице вместе с мамой.


В конце прошлого года НГС.НОВОСТИ рассказывали, что в Калининском районе Toyota Land Cruiser Prado сбила 13-летнюю девочку: водитель не заметил школьницу на тёмной дороге.

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