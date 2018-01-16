«Едем дружно создавать пробку»: Большевистская встала в 9-километровый затор

Серьёзные пробки возникли на Большевистской и въезде на Димитровский мост

Утром 16 января пробки в Новосибирске достигли 9 баллов: из-за снежных заносов в городе сузились дороги и случилось множество ДТП.







«В Новосибирске наблюдается самая длинная пробка для этого времени суток за всю последнюю неделю — от Первомайской до Коммунального моста по Бердскому шоссе и Большевистской. Длина пробки — 7,8 км», — сообщает сервис Яндекс.Пробки около 8 часов утра. Около 8:30 утра затор по улице растянулся почти на 9 км.





Автомобилисты отмечают на картах, что снежные заносы сузили некоторые дороги, также в городе забуксовали несколько фур, например, на Большевистской и Трикотажной, а также случилось около десятка аварий на Восходе, Октябрьской магистрали, Большевистской, Станиславского, Троллейной, перекрёстках Кропоткина и Ипподромской, Дуси Ковальчук и Залесского, две аварии произошли на площади Кирова.







«Загруженность автодорог Новосибирска необычно высока. Сейчас в городе 9 баллов, что на 2 балла выше обычного», — сообщил сервис около 8:30.





В городе произошло много аварий





Около 8:30 самые серьёзные пробки в городе, кроме Большевистской, образовались на площадях Труда и Энергетиков, а также на примыкающих к ним улицах. «Зафиксирована необычно сложная пробка — от Степной до Плахотного по Троллейной, Широкой, Станиславского. В пробке длиной 3,6 км можно потерять 42 минуты, что на 19 минут больше обычного», — сообщает Яндекс.Пробки.









Заторы сейчас также на Винаповском мосту, улицах Зорге и Громова, Немировича-Данченко, Октябрьском мосту, Выборной, Вокзальной магистрали, Октябрьской магистрали, Красном проспекте, Гусинобродском шоссе, Волочаевской, проспекте Дзержинского, Богдана Хмельницкого, Танковой, Объединения.









Снегом оказались заметены не только дороги, но и тротуары и лестницы.





Лестница около остановки «Метро "Гагаринская"»





Вчера уровень пробок в городе был 8 баллов, один из самых больших заторов образовался на Большевистской.