Четыреста домов около Димитровского моста остались без света


Электричество исчезло из-за аварийного отключения трансформаторных подстанций
Электричество исчезло из-за аварийного отключения трансформаторных подстанций

Ночью 16 января больше 400 частных домов в микрорайоне Лесоперевалка Ленинского района

Новосибирска остались без электричества.


По данным муниципального портала «Мой Новосибирск», электричество в 421 частном доме на улицах 2-я и 3-я Шоссейная, 2-я Ракитная, Дальняя, Бориса Щукина, Таёжная отключили в 2:50.


«Причина — аварийное отключение на нескольких трансформаторных подстанциях», — сообщается на муниципальном портале.


Дать электричество в частный сектор обещают сегодня в 10 утра.


Без света остался 421 дом
Без света остался 421 дом


Одно из последних масштабных отключений электричества в Новосибирске было на прошлой неделе: шторм, обрушившийся на город, оставил без света больше 350 домов.

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