Четыреста домов около Димитровского моста остались без света
Ночью 16 января больше 400 частных домов в микрорайоне Лесоперевалка Ленинского района
Новосибирска остались без электричества.
По данным муниципального портала «Мой Новосибирск», электричество в 421 частном доме на улицах 2-я и 3-я Шоссейная, 2-я Ракитная, Дальняя, Бориса Щукина, Таёжная отключили в 2:50.
«Причина — аварийное отключение на нескольких трансформаторных подстанциях», — сообщается на муниципальном портале.
Дать электричество в частный сектор обещают сегодня в 10 утра.
Одно из последних масштабных отключений электричества в Новосибирске было на прошлой неделе: шторм, обрушившийся на город, оставил без света больше 350 домов.
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Ксения Евдокимова
Фото (1), скриншот map.novo-sibirsk.ru (2)