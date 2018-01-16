Lexus показал новый флагманский кроссовер

На Детройтском автосалоне Lexus представил концептуальный флагманский кроссовер LF-1 Limitless, сообщает автопроизводитель. Автомобиль крупнее всех остальных кроссоверов марки — его длина 5 014 мм, колесная база – 2 974 мм. В дизайне использованы уже традиционные для Lexus мотивы «веретена», причем не только в радиаторной решётке, но и в других элементах кузова. Появились и новые линии дизайна, которые компания называет стилем «расплавленная катана» (самурайский меч).





«Визуально объединены естественные формы жидкого металла и острые грани традиционного японского меча. Дизайн Lexus LF-1 Limitless предусматривает такое расстояние от лобового стекла до передней оси, которое обеспечивает кроссоверу спортивный профиль, характерный скорее для автомобилей «гран туризмо», — рассказали в российском офисе Lexus.





Автомобиль получил 22-дюймовые колесные диски, видеокамеры вместо наружных зеркал, систему автопилота, светодиодную подсветку радиаторной решетки, четырехмерную навигацию. Идеология струящихся линий продолжается и в интерьере. Салон получил множество сенсорных панелей, а в отделке появилось ноу-хау — в деревянных дверных панелях изготовлены маленькие отверстия, через которые проходят лучи миниатюрных светодиодов. Это создает эффект «воздушности» дверных панелей.





О моторной гамме пока не сообщается, однако в Lexus говорят, что будут ставить на этот автомобиль как традиционные бензиновые двигатели, так и электромоторы.





















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