Четырнадцать домов в Советском районе остались на сутки без холодной воды

Сезон аварийных отключений продолжился вчера вечером в Советском районе Новосибирска. Четырнадцать зданий на сутки остались без холодной воды из-за аварии на водопроводной трубе.





Как сообщает муниципальный ресурс «Мой Новосибирск», отключение произошло вчера в 23:30. В зоне аварии оказались дома, расположенные на улице Рыбацкой. В качестве официальной причины указывается «Дефект водовода d=100 мм по ул. Васильковая,1».





В зоне отключения оказалось 1 домов на улице Рыбацкой





По предварительным данным, на устранение аварии муниципалитету понадобятся сутки. Холодную воду обещают дать только 16 января в 22:30.





В начале января в схожей ситуации оказались жители почти 80 домов на улице Южной и 2-я Карпинского в Ленинском районе.