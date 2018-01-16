Четырнадцать домов в Советском районе остались на сутки без холодной воды

Сезон аварийных отключений продолжился вчера вечером в Советском районе Новосибирска. Четырнадцать зданий на сутки остались без холодной воды из-за аварии на водопроводной трубе.


Как сообщает муниципальный ресурс «Мой Новосибирск», отключение произошло вчера в 23:30. В зоне аварии оказались дома, расположенные на улице Рыбацкой. В качестве официальной причины указывается «Дефект водовода d=100 мм по ул. Васильковая,1».


В зоне отключения оказалось 1 домов на улице Рыбацкой
В зоне отключения оказалось 1 домов на улице Рыбацкой


По предварительным данным, на устранение аварии муниципалитету понадобятся сутки. Холодную воду обещают дать только 16 января в 22:30.


В начале января в схожей ситуации оказались жители почти 80 домов на улице Южной и 2-я Карпинского в Ленинском районе.

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